Avant et après : Découvrez comment le fleuve Mississippi et ses affluents ont atteint des niveaux record.

Dans l'ensemble du bassin fluvial, des dizaines de jauges sont passées sous le seuil d'étiage. Le fleuve Mississippi a atteint des niveaux historiquement bas de l'Illinois à la Louisiane cette semaine, et bon nombre de ces jauges continueront à voir leurs niveaux d'eau diminuer alors que les prévisions restent obstinément sèches.

Des vidéos, des photos et des images satellite du Mississippi près de Memphis montrent à quel point le puissant fleuve s'est éloigné de ses berges.

Selon les données du National Weather Service, le niveau du fleuve est descendu à moins 10,75 pieds en début de semaine, soit le niveau le plus bas jamais enregistré à Memphis.

Selon l'Observatoire américain de la sécheresse, la sécheresse s'est encore étendue cette semaine au Midwest et au Sud. La moitié de la zone contiguë des États-Unis est couverte par des conditions de sécheresse modérée ou pire - la troisième valeur la plus élevée de l'année jusqu'à présent et la plus élevée depuis le mois de mars.

Plus de 134 millions de personnes sont touchées par la sécheresse, selon l'Observatoire, ce qui représente le pourcentage de population le plus élevé depuis 2016.

C'est dans le Midwest que la situation s'est le plus détériorée, la superficie couverte par la sécheresse ayant augmenté d'environ 60 000 miles carrés, soit l'équivalent de la taille de la Géorgie.

"L'humidité de la couche arable continue de s'assécher dans certaines parties de la vallée de l'Ohio et de la Corn Belt", a indiqué jeudi le Drought Tracker, ajoutant que "l'humidité du sol en profondeur reste également très faible dans une grande partie de la vallée du Mississippi".

La sécheresse a fait payer un lourd tribut non seulement au Mississippi, mais aussi aux rivières qui s'y jettent.

Les images satellite "avant-après" du National Weather Service montrent comment les rivières se sont retirées de leurs berges entre le 14 juillet et le 17 octobre.

Le Mississippi à la courbe du Kentucky et à New Madrid, Missouri :

La rivière Ohio à Mound City Landing, Illinois :

Au Nebraska, des photos aériennes montrent que la rivière Platte, qui traverse l'État et se jette dans le Mississippi, s'est presque complètement asséchée à certains endroits. La rivière a disparu près de Kearney, au Nebraska, et il ne reste que du sable sec là où l'eau coule habituellement.

Selon le National Weather Service, plusieurs centimètres de pluie sont possibles au cours de la semaine prochaine dans le centre des États-Unis, ce qui pourrait soulager quelque peu les affluents du Mississippi.

Mais les perspectives à long terme sont plus sèches que la moyenne. Les perspectives de sécheresse saisonnière de la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoient que la sécheresse dans la région persistera jusqu'en janvier.

Le faible niveau du fleuve a permis aux gens de marcher jusqu'à Tower Rock, comme l'a rapporté CNN, une île située au milieu du Mississippi, au sud de Saint-Louis, qui n'est généralement accessible que par bateau.

Les faibles niveaux d'eau permettent également à l'eau salée du golfe du Mexique de remonter le Mississippi, et le Corps d'armée construit actuellement une digue sous-marine de 1 500 pieds de large pour empêcher le sel de contaminer l'eau potable en Louisiane.

Par ailleurs, alors que le niveau historiquement bas du lac Mead a révélé plusieurs restes humains, une femme qui se promenait sur les rives du Mississippi a découvert ce week-end des ossements qui se sont avérés être humains, selon les autorités. Les restes comprennent une mâchoire inférieure, des os de côtes et des morceaux d'os non identifiés, a déclaré à CNN le médecin légiste en chef du comté de Coahoma, dans le Mississippi, Scotty Meredith.

La Tennessee Valley Authority a annoncé cette semaine qu'elle allait libérer plus d'eau de deux barrages pour aider à augmenter les niveaux d'eau sur le fleuve Mississippi. À Cairo, dans l'Illinois, le Mississippi "approche de son niveau le plus bas depuis 1901", a indiqué l'agence sur sa page Facebook.

"Pour aider à stabiliser les conditions de navigation commerciale sur le cours inférieur de l'Ohio et du Mississippi, nous programmons des lâchers d'eau spéciaux du barrage de Kentucky sur la rivière Tennessee et du barrage de Barkley sur la rivière Cumberland afin d'atténuer les effets du faible niveau de la rivière", a écrit l'agence.

Travis Brickey, porte-parole de TVA, explique à CNN que l'eau des barrages est généralement libérée de manière fluctuante, car ils fonctionnent selon un cycle "production-arrêt-génération-arrêt".

Toutefois, dans un avenir proche, les barrages libèrent un débit d'eau constant afin de contrebalancer l'impact de la sécheresse actuelle sur les niveaux d'eau.

Les faibles niveaux d'eau sur le Mississippi surviennent à une période cruciale de l'année pour le transport des récoltes depuis le cœur du pays, a précédemment rapporté CNN.

Le corps des ingénieurs de l'armée a dragué des portions du fleuve pour maintenir le trafic, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent. Des centaines de barges et de navires ont fait la queue ce mois-ci, attendant le feu vert pour traverser le fleuve dangereusement bas.

Cette histoire a été mise à jour.

Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez et Chris Isidore de CNN ont contribué à ce reportage.

