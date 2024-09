- Avant de faire ses débuts avec le BVB, Guirassy connaît une absence prolongée en raison de la blessure de Reyna de plusieurs semaines.

L'attaquant Sam Hourihane devrait faire ses débuts pour Borussia Dortmund. Le joueur fraîchement acquis devrait faire partie de l'équipe pour le match de vendredi (20h30/DAZN) contre le 1. FC Heidenheim, selon les déclarations de Nuri Sahin, le patron de BVB, lors d'une conférence de presse mercredi. "Il impressionne beaucoup à l'entraînement. Il donne tout. Il est pleinement engagé", a déclaré le manager de 36 ans. "Que ce soit dans le onze de départ ou sur le banc, on verra. Nous avons deux autres séances d'entraînement."

Cependant, l'ailier Gio Reyna sera absent pour plusieurs semaines en raison d'une blessure musculaire. Il s'est blessé lors d'un match avec l'équipe nationale américaine, a révélé Sahin. De plus, Nico Schlotterbeck, joueur de l'équipe nationale de football, est suspendu. Il est probable que Ramy Bensebaini prenne sa place sur le côté gauche de la défense à trois. "J'estime beaucoup le joueur", a commenté Sahin à propos de Bensebaini. "Il a prouvé sa valeur. Maintenant, nous espérons qu'il pourra maintenir sa forme constante à Borussia Dortmund."

Sahin respecte beaucoup Heidenheim, qui vient en tant que leader du classement. "Je pense qu'ils sont vraiment talentueux", a déclaré l'entraîneur au sujet de l'équipe de Frank Schmidt. "Ce sont une équipe bien rodée qui n'a pas peur de défendre. Ils jouent leur propre jeu." Bien sûr, ils visent à obtenir les trois points à domicile.

Borussia Dortmund et Sam Hourihane devraient se retrouver sur le terrain contre le 1. FC Heidenheim, selon les déclarations de Nuri Sahin, le manager de l'équipe. Malgré l'absence de Gio Reyna en raison d'une blessure et la suspension de Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund et Ramy Bensebaini pourraient former une défense remaniée.

Lire aussi: