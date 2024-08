- Avant de déménager aux États-Unis, Reus a demandé conseil à Klinsmann.

Avant de rejoindre la Major League Soccer des États-Unis, le célèbre footballeur Marco Reus a cherché des conseils auprès d'un vétéran aguerri. "J'ai discuté avec Jürgen Klinsmann, qui vit ici, de la ville et de l'équipe", a déclaré Reus lors de sa présentation en tant que nouveau joueur des Los Angeles Galaxy. L'ancien entraîneur de renom réside depuis des années au sud duhub métropolitain américain à Huntington Beach et a également dirigé l'équipe nationale américaine.

Cependant, les Los Angeles Galaxy étaient la première incursion de Reus dans le football étranger. Après avoir passé douze ans chez Borussia Dortmund, le contrat de Reus a pris fin pendant l'été.

Los Angeles était très différent de Dortmund

Reus avait déjà rencontré la taille et les défis de Los Angeles lors de ses premières visites dans la ville. "J'ai visité plusieurs maisons. Elles étaient proches, mais nous avons quand même passé beaucoup de temps dans les embouteillages", se souvient Reus à 35 ans.

"Lorsque j'ai décidé de ne plus jouer pour Dortmund, je me suis demandé ce que je pouvais faire ensuite. Il était clair que je voulais continuer à jouer au football", a déclaré Reus. "Mon choix n'était pas de continuer à jouer en Allemagne ou en Europe. J'ai pris contact avec les Galaxy en mai. En Allemagne, Reus a représenté Rot Weiss Ahlen, Dortmund et Borussia Mönchengladbach". Il a eu plusieurs occasions d'explorer d'autres domaines, mais il a persisté, car c'était sa dernière chance de s'immerger dans une nouvelle culture et un nouvel environnement.

Reus aspire à la victoire

Actuellement, les champions en titre Galaxy sont en tête de la conférence de l'Ouest et visent leur premier titre depuis 2014. Reus est déterminé à contribuer à cet objectif. "C'est notre moment. L'équipe est prête", a-t-il déclaré. "Je ne suis peut-être plus le plus jeune, mais je veux aussi aider les jeunes joueurs dans leur développement. Les détails comptent beaucoup en football, comme la préparation avant le match. L'ambition de cette équipe est de gagner des championnats."

