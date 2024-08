Ava DuVernay, la directrice, travaille actuellement sur une entreprise clandestine au Comité national démocrate, comme révélé en exclusivité.

Un réalisateur renommé, nommé aux Oscars, se trouve actuellement en ville pour travailler sur un projet clandestin lié à l'événement, selon un informateur fiable qui a parlé à CNN.

Les informations sur ce projet sont limitées, mais l'informateur révèle que DuVernay dirige ce qu'elle est en train de filmer lors de la DNC cette semaine. Ce projet ne figurera pas dans la programmation de la convention, a également mentionné la source.

Le troisième soir, DuVernay a été vue sur la scène de la DNC. Elle a également été repérée en coulisses avec l'ancien président Barack Obama et Eva Longoria, selon ses mises à jour Instagram.

DuVernay, l'une des réalisatrices noires les plus influentes d'Hollywood, possède un impressionnant portefeuille de récits qui met en valeur le pouvoir des leaders noirs, de l'activation, de l'esclavage et du racisme.

Pour son travail de réalisation en 2014 dans "Selma", qui a dépeint les marches pour le droit de vote de 1965 de Selma à Montgomery menées par le Dr. Martin Luther King Jr., DuVernay est devenue la première femme noire à recevoir une nomination aux Golden Globe pour le meilleur réalisateur. Deux ans plus tard, elle a été nommée aux Oscars pour son documentaire sur la justice pénale "13th". Sa série Netflix de 2019, "When They See Us", sur les Cinque de Central Park, a remporté 16 nominations aux Emmy Awards et en a remporté deux. Son dernier film, "Origin", a été salué par la critique.

DuVernay entretien une relation étroite et collabore avec Oprah Winfrey, qui sera une intervenante à la DNC le mercredi soir. DuVernay a apporté "Queen Sugar" au réseau OWN d'Oprah, ce qui en fait la série télévisée la plus longue jamais développée par une créatrice noire. DuVernay a opté pour une équipe de réalisatrices pour chaque épisode de la série sur sept saisons, dans le but d'augmenter la représentation des femmes dans l'industrie du divertissement.

DuVernay a soutenu Kamala Harris peu après l'annonce de la candidature de Joe Biden. À l'époque, DuVernay a partagé sur les réseaux sociaux que "le débat est clos" concernant la candidature de Harris. "Nous devons faire en sorte que cela se produise, sinon nous périssons littéralement".

En 2021, DuVernay a soutenu Obama lors de sa tournée de promotion de ses mémoires "A Promised Land", en partageant la scène avec lui pour un dialogue sur la réforme de la police, l'activation et la justice raciale.

La collaboration de DuVernay avec Oprah Winfrey à la DNC comprend sa prise de parole le mercredi soir, ce qui ajoute un élément excitant à l'événement. Après son intervention, les fans peuvent s'attendre à plus de l'histoire captivante de DuVernay dans ses futurs projets, enrichissant ainsi l'industrie du divertissement.

