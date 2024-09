- Aux États-Unis, environ 10.000 employés d'hôtels organisent une grève pour exiger des salaires plus élevés.

Environ 10 000 travailleurs du secteur hôtelier aux États-Unis ont organisé une grève pendant la période des fêtes, réclamant de meilleures conditions de rémunération et de travail. Selon le syndicat Unite Here, la grève a touché 24 hôtels dans huit villes, telles que Boston, Seattle et San Francisco. Des chaînes comme Hilton, Marriott et Hyatt ont été affectées par ce mouvement.

Le syndicat a rapporté que de nombreux employés doivent travailler deux emplois pour joindre les deux bouts, car un seul revenu n'est pas suffisant pour couvrir leurs frais de subsistance. Les négociations avec les employeurs pendant plusieurs mois n'ont abouti à rien, selon les critiques de Unite Here.

La grève est prévue pour prendre fin mardi.

Mary Taboniar, femme de chambre dans un hôtel Hilton à Oahu, à Hawaï, a partagé ses difficultés à vivre de paye en paye, souvent incertaine de pouvoir payer son loyer, ses frais de subsistance et les soins de santé pour sa famille. En tant que mère célibataire, elle dépend d'un deuxième emploi, comme l'indique un communiqué de Unite Here.

Michael D'Angelo, haut responsable chez Hyatt, a déclaré au New York Times que l'entreprise regrette la décision des employés de faire grève, mais est prête à négocier. L'entreprise a mis en place des plans de contingence pour atténuer l'impact de la grève. La grève devrait se poursuivre dans la plupart des villes jusqu'à mardi.

Les difficultés du marché du travail rencontrées par les travailleurs hôteliers, telles que leur besoin de travailler plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, ont été un sujet de controverse majeur. Malgré des négociations prolongées, les demandes du syndicat d'une rémunération et de conditions de travail améliorées n'ont pas été satisfaites par les employeurs hôteliers.

Lire aussi: