Aux élections régionales tenues en République tchèque, le parti d'opposition ANO est vainqueur.

Le parti anti-établishment ANO, dirigé par l'ex-Premier ministre et magnat Andrej Babis, a remporté les élections régionales en République tchèque malgré la catastrophe des inondations dans l'est. Selon l'Office statistique tchèque ČSU, avec environ 95% des votes comptabilisés, ANO contrôle désormais une majorité dans 10 des 13 assemblées régionales. Cette alliance collabore avec Fidesz de Hongrie et le FPO d'Autriche au niveau de l'UE pour des efforts conjoints.

La coalition libérale-conservatrice dirigée par le Premier ministre Petr Fiala a réussi à obtenir la première place seulement dans la Bohême-du-Sud, la Moravie-du-Sud et la région de Liberec. Les résultats officiels n'étaient pas attendus avant dimanche soir. Ces élections ont servi de baromètre important de l'opinion publique avant les élections parlementaires de 2023.

Séparément, les élections dans les 13 régions, à l'exception de Prague - qui a un statut unique - étaient organisées à nouveau. Ces régions gèrent les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite, entre autres services. De plus, un tiers des circonscriptions électorales a élu de nouveaux sénateurs tous les deux ans. Le processus de comptage était toujours en cours. Des élections au second tour seraient généralement nécessaires dans une semaine. Le Sénat, la chambre haute du parlement, a le pouvoir de veto sur les amendements constitutionnels, entre autres rôles.

La tragédie des inondations dans la région de l'est a créé des conditions peu agréables pour les élections. Un taux de participation des électeurs estimé à environ un tiers était prévu. Les élections ont continué sans interruption malgré les raisons légales qui empêchaient leur report. Le maire de la ville dévastée d'Opava, Tomáš Navrátil, a critiqué cette décision en déclarant : "Les gens sont vraiment en difficulté psychologiquement - ils n'ont pas envie de penser aux élections."

Le parti d'opposition a exprimé des préoccupations quant à la tenue des élections dans les régions touchées par les inondations, croyant que l'attention des électeurs devrait être portée sur leur rétablissement. Malgré les critiques, le parti d'opposition a mal performé lors des élections régionales, ne réussissant à remporter que quelques régions.

