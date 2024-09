Aux championnats du monde, les experts allemands en cyclisme font preuve d'une volonté indomptable de gagner.

Le dernier jour des Championnats d'Europe de cyclisme sur route a été décevant pour les professionnels allemands de cyclisme. Malgré une solide performance, l'équipe de la Fédération allemande de cyclisme (BDR) n'a pas réussi à remporter de victoire en finale. Les coureurs Nils Politt et Jonas Rutsch se sont démarqués. Les Allemands ont performé exceptionnellement bien dans les catégories juniors et moins de 23 ans.

Politt a foncé à travers les pavés belges, Rutsch a rejoint une échappée avec le champion du monde en titre Mathieu van der Poel, et John Degenkolb a tout donné dans un sprint à l'arrivée : Les professionnels allemands de cyclisme ont tout donné lors de la conclusion des Championnats d'Europe de cyclisme sur route en Belgique, mais leurs efforts sont restés vains. Malgré une performance impressionnante et louable, l'équipe BDR a terminé la course de 222,9 km entre Heusden-Zolder et Hasselt sans aucune médaille. La victoire est revenue au coureur belge Tim Merlier dans un sprint massif chaotique, devançant le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels. Max Walscheid était le meilleur classé allemand, terminant 12ème.

Le Belge de 31 ans, Merlier, double champion de Belgique, était ravi de décrocher son premier titre de champion d'Europe : "J'ai passé une bonne journée et j'ai pris confiance au fil de la course. Cela signifie beaucoup pour moi, je suis très heureux."

Triomphe dans les catégories juniors et moins de 23 ans

La course a été mouvementée pour l'équipe allemande, souvent en tête avec Politt qui a pris la tête sur une section pavée, ou Rutsch qui a rejoint une échappée. Environ 50 km avant l'arrivée, Rutsch a rejoint les principaux favoris, dont van der Poel, dans une échappée. Cependant, comme plusieurs tentatives précédentes, celle-ci n'a pas abouti. Les Italiens, menés par Jonathan Milan, ont contrecarré l'échappée et ont opté pour un sprint massif. La Belgique a joué finement ses cartes et a remporté la victoire visée.

Pour la BDR, les courses de championnat ont été particulièrement réussies dans les catégories juniors et moins de 23 ans. Dimanche, Messane Bräutigam a remporté sa deuxième médaille d'argent en course sur route juniors féminines, terminant deuxième derrière la Néerlandaise Puck Langenbarg. Plus tôt dans la semaine, Bräutigam avait également remporté l'argent en relais mixte. En plus de cela, Antonia Niedermaier (contre-la-montre U23) et Niklas Behrens (course sur route U23) ont tous deux remporté des médailles d'argent. L'équipe de relais mixte allemande, composée de Politt, a également terminé deuxième. En contre-la-montre juniors messieurs, le talent Paul Fietzke a remporté la médaille de bronze.

Malgré l failure des professionnels allemands de cyclisme à remporter une victoire dans la catégorie élite, leurs homologues juniors et moins de 23 ans ont triomphé. Messane Bräüttigam et Paul Fietzke ont tous deux remporté des médailles d'argent et de bronze dans leurs catégories respectives, contribuant au succès global de la Fédération allemande de cyclisme (BDR) lors des Championnats d'Europe de cyclisme sur route.

Le succès dans les catégories juniors et moins de 23 ans témoigne de la force qualitative et de l'avenir prometteur du sport allemand dans le cyclisme.

