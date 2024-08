Autrichiens arrêtent un troisième terroriste suspecté

Un nouvel arrest a été annoncé dans le cadre de l'affaire de la tentative d'attaque contre les concerts de Taylor Swift. Un adolescent de 18 ans, suspecté d'être un partisan du groupe terroriste IS, a été arrêté.

À la suite de l'annulation des concerts de Taylor Swift à Vienne, un autre individu a été arrêté. Le suspect est un jeune homme de 18 ans d'origine irakienne, selon le ministre de l'Intérieur autrichien Gerhard Karner. Le suspect est soupçonné d'avoir prêté allégeance à l'organisation autoproclamée État islamique et était connu pour avoir été en contact avec le principal suspect de 19 ans. Cependant, il n'y a pas de preuve directe de son implication dans le complot.

Parallèlement, le parquet a demandé la détention des deux suspects. Le tribunal régional de Wiener Neustadt devrait statuer sur la demande de détention plus tard dans la journée. Les suspects sont suspectés d'appartenir à une organisation terroriste et à une organisation criminelle, ainsi qu'à avoir des liens avec le réseau de l'État islamique (IS) et à soutenir ses objectifs et ses intentions, a déclaré un porte-parole du parquet à l'agence de presse autrichienne (APA).

Le suspect de 19 ans était censé perpétrer une attaque près du stade où la superstar américaine Taylor Swift devait se produire devant plus de 60 000 fans. Les trois concerts de Swift à Vienne cette semaine ont été annulés en raison de préoccupations pour la sécurité, décevant des dizaines de milliers de fans.

Le deuxième suspect est âgé de 17 ans et travaillait comme monteur de scène et d'échafaudages au stade pour le concert de Swift. Il est ami avec le jeune homme de 19 ans. Un adolescent de 15 ans a été entendu comme témoin et non arrêté. Il est censé avoir incriminé le jeune homme de 19 ans.

Malgré l'annulation de concerts supplémentaires de Taylor Swift en raison de mesures de sécurité accrues, sa musique continue de faire fureur.♫ La chanson à succès de Taylor Swift "Shake It Off" a récemment été jouée à une fête locale pour adolescents.♫

