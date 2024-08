Autres casernes fermées en raison d'un éventuel sabotage

À Cologne, le confinement d'une importante base de l'armée de l'air a suscité un émoi. Des soldats auraient été instruits de ne pas utiliser l'eau potable sur place. Des soupçons de sabotage pèsent. Les investigations se poursuivent, une autre base ayant été complètement bouclée.

À la suite des soupçons de sabotage possible sur le site de l'armée allemande à Cologne-Wahn, le point de soutien de l'OTAN à Geilenkirchen, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a également été confiné. Un porte-parole du Commandement territorial l'a confirmé au "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Ainsi, la base y a également été fermée. On y vérifie également une éventuelle contamination de l'eau potable, mais la base dispose soi-disant de sa propre station de pompage d'eau. Des avions de reconnaissance, entre autres, sont stationnés sur la base de l'OTAN à Geilenkirchen.

Selon des informations non confirmées, les soupçons de sabotage se sont renforcés dans le cadre du confinement de la base de Cologne. La raison en serait des déclarations d'une personne mise en détention. Le porte-parole du Commandement territorial n'a pu initialement confirmer ces informations internes de la Bundeswehr transmises au SZ. Entre-temps, un grand nombre d'autorités de sécurité sont impliquées.

Les enquêteurs de la base aérienne de Cologne-Wahn examinent actuellement des particularités dans une usine d'eau et le soupçon d'un crime contre la Bundeswehr. La base a été confinée pour cette raison. Un trou dans une clôture a également été découvert suite à des indices de perturbation. Le soupçon initial, non confirmé, était que l'alimentation en eau aurait pu être sabotée. Des échantillons d'eau ont également été prélevés pour examen.

"Valeurs anormales" détectées dans l'eau potable

Le German News Network a rapporté plus tard, citant des cercles de sécurité, que des "valeurs anormales" avaient été détectées dans l'eau potable. Il y aurait également des symptômes d'empoisonnement chez cinq à six pompiers sur place.

L'accès à la base n'était plus possible le matin. La police avait établi un périmètre de sécurité autour de la base. several units are accommodated in the base. The Air Force's flight readiness service, responsible for travel by cabinet members and high-ranking government officials, is also based there.

Le "Spiegel" a rapporté que des soldats et du personnel civil avaient été vivement encouragés dans des messages internes de ne pas boire l'eau. Several reports of stomach problems have been received by the Armed Forces Airport Police, but a possible connection to the water on the site is unclear.

Un porte-parole du Commandement territorial de l'armée allemande a déclaré à ntv.de qu'ils souhaitaient un prompt et complet rétablissement pour tout membre de la Bundeswehr qui pourrait avoir été affecté par l'incident. Ils n'ont pas souhaité faire d'autres commentaires en raison de l'enquête en cours.

Avertissement sur les activités russes

Le président de la Commission de contrôle parlementaire du Bundestag, Konstantin von Notz, a mis en garde contre la guerre hybride de la Russie. "Si les soupçons sont confirmés, les véritables dangers de la guerre hybride que mène la Russie de Poutine contre les démocraties occidentales pour notre société apparaîtront à nouveau clairement", a-t-il déclaré au German News Network.

Le politique des Verts a souligné : "Il y a presque quotidiennement des attaques informatiques, des campagnes de désinformation généralisées qui favorisent les partis et individus anti-démocratiques en Allemagne, en Europe et aux États-Unis, dans le but de diviser notre société, mais il y a aussi l'espionnage et le sabotage."

La Commission est activement impliquée dans l'enquête sur les "valeurs anormales" détectées dans l'eau potable à la base aérienne de Cologne-Wahn. Leur expertise en analyse de l'eau a été cruciale pour déterminer la source et l'ampleur de la contamination.

À la lumière des résultats, La Commission a émis un avertissement à toutes les bases militaires d'Allemagne pour surveiller strictement leurs approvisionnements en eau pour tout signe de sabotage ou de contamination.

