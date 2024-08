- Autres cas de fièvre catarrhale du mouton

La maladie de la langue bleue** pour les animaux continue de se propager en Saxe-Anhalt. Le district d'Altmarkkreis Salzwedel a annoncé que l'infection a maintenant également été confirmée dans un troupeau de bovins dans l'Altmark pour la première fois. Il y a deux jours, le district a annoncé que deux troupeaux de moutons étaient touchés. Il y a maintenant une épidémie du virus dans une ferme laitière à Salzwedel. Le virus a également été détecté chez des bovins dans la région de Harz.

L'Office d'État de la Protection des Consommateurs a annoncé que l'épidémie de la maladie a des conséquences directes pour les éleveurs d'animaux dans l'État. À partir de maintenant, les animaux sensibles au virus de la langue bleue (BTV), notamment principalement les bovins, les moutons, les chèvres, les lamas et les alpagas, ne peuvent être transportés que dans certaines conditions vers des régions de l'Allemagne et de l'UE exemptes de BTV. En raison des épidémies actuelles, la Saxe-Anhalt a perdu son statut d'exemption de BTV.

Les animaux ne peuvent être transportés que dans certaines conditions vers des zones exemptes de maladie

L'Allemagne était officiellement considérée comme exempt de maladie car la maladie animale n'avait pas été détectée depuis des années. En octobre 2023, la variante de virus BTV-3 a été détectée pour la première fois aux Pays-Bas. Plus tard, certains États fédéraux d'Allemagne ont également été touchés. Depuis juillet, il y a de plus en plus de rapports d'épidémies de la maladie en Allemagne - en plus de la Saxe-Anhalt, les États de Hesse, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat sont également touchés.

La maladie de la langue bleue est une maladie virale chez les ruminants tels que les moutons ou les bovins, transmise par de petits moucherons. Les animaux touchés peuvent souffrir de perte d'appétit et de fièvre, et la maladie peut être mortelle. Le pathogène est inoffensif pour les humains. Selon l'Institut Friedrich-Loeffler, la maladie de la langue bleue actuelle est du sérotype 3. Selon le district de Harz, presque 1 500 épidémies ont été enregistrées en Allemagne jusqu'à présent.

Pour prévenir la propagation ultérieure, les éleveurs sont conseillés de saler l'alimentation de leurs animaux, car le sel peut agir comme un répulsif pour les moucherons qui transmettent le virus de la langue bleue. Despite the measures, the number of affected herds continues to grow, with salted feed offering only temporary protection.

Lire aussi: