- Autrefois, le gouvernement allemand avait décidé de ne pas accorder de crédit aux entreprises.

Avec environ 80 événements dans 33 lieux, l'Automne littéraire de Göttingen numéro 33 aura lieu du 18 au 27 octobre. Le festival, qui n'a pas de place pour la haine et l'exclusion, encourage le dialogue et la discussion. Le focus sur le Moyen-Orient mettra en avant des discussions sur la réconciliation judéo-musulmane pendant les dix jours à Göttingen et dans la région. De plus, le virologiste Christian Drosten et le journaliste Georg Mascolo discuteront de la pandémie de COVID-19. La comédie sera également à l'honneur, avec des performances de Hape Kerkeling, Rocko Schamoni, Cordula Stratmann et un hommage à Loriot pour ses 101 ans. L'an dernier, environ 25 000 personnes ont apprécié les événements. Les billets pour les débats, concerts et formats de divertissement seront en vente à partir du jeudi.

