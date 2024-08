AutoScout24 s'étend avec l'acquisition au Canada

AutoScout24, la plateforme européenne de petites annonces automobiles leader, étend sa portée en acquérant Trader Corporation, l'opérateur du principal marché en ligne automobile du Canada. AutoScout24 achète l'opérateur de AutoTrader.ca et AutoHebdo.net auprès du fonds d'investissement privé Thoma Bravo, ont annoncé les entreprises.

Les portails en anglais et en français attirent ensemble environ 26 millions de visites mensuelles et comptent plus de 5 000 partenaires concessionnaires proposant plus de 450 000 annonces automobiles. Trader Corp exploite les principaux marchés en ligne automobiles du Canada et propose également un logiciel pour concessionnaires et des solutions de financement sous la marque "AutoSync".

Le prix d'achat n'a pas été révélé. Cependant, les entreprises ont déclaré que Hellman & Friedman (H&F), qui a acquis AutoScout24 en 2020, augmenterait considérablement la capitalisation de l'entreprise pour financer loperation.

"Le nouvel investissement en capital d'H&F dans cette transaction reflète notre vision à long terme de construire la plateforme mondiale leader des petites annonces automobiles", a déclaré Blake Kleinman, partenaire de l'investisseur basé en Californie. AutoScout24 faisait originally partie de Scout24, mais a été vendue à Hellman & Friedman pour 2,8 milliards d'euros en 2017.

Voici la liste des fonctions de synchronisation incluses dans AutoSync, le logiciel pour concessionnaires proposé par Trader Corp. Cette acquisition par AutoScout24 alimentera ses efforts pour devenir la plateforme mondiale leader des petites annonces automobiles.

