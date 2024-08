- Autorote 14: Les défenseurs de l'environnement abandonnent leur procès

Les obstacles à la construction du nouveau tronçon de l'A14 entre Wittenberge et Karstädt dans le Brandebourg ont été levés - la construction doit commencer à Wittenberge l'année prochaine, comme l'a annoncé l'agence de planification DEGES. Cette déclaration confirme un rapport publié par "Märkische Allgemeine Zeitung". Le procès intenté par l'association environnementale Naturfreunde Deutschland a été retiré, ce qui a permis d'obtenir une autorisation de construction sans contestation pour la section 4, a déclaré un représentant.

Uwe Hiksch, membre du conseil d'administration de Naturfreunde, a déclaré à l'agence de presse allemande que l'association avait examiné les 142 dossiers concernés par la procédure et avait identifié plusieurs problèmes juridiques potentiels. Malheureusement, les chances de succès en justice étaient insuffisantes et les avis d'experts nécessaires ne pouvaient pas être obtenus assez rapidement grâce à des dons, a rapporté Hiksch.

"Une absurdité absolute"

Naturfreunde continue de considérer la construction de l'autoroute comme une "catastrophe sans précédent et une absurdité absolute". Selon l'association, le volume de trafic prévu est si faible qu'une autoroute n'est pas nécessaire.

Naturfreunde s'oppose non seulement à la construction de la section d'environ 18 kilomètres entre Wittenberge et Karstädt, mais critique également toute nouvelle autoroute en général. Hiksch a admis que, sur le plan juridique, la construction de la section pourrait commencer prochainement. "Nous aurons toujours un pincement au cœur", a-t-il déclaré.

DEGES a affirmé que les préparatifs de construction continuaient malgré le procès. "Les préparatifs de construction doivent être terminés en 2026. Les premiers travaux de construction routière dans la zone de l'échangeur futur de Wittenberge peuvent être prévus dès 2025."

Connexion avec la région de la mer Baltique

L'A14 relie le Brandebourg du Sud à Wismar via Schwerin. Selon DEGES, l'objectif principal de la section 4 est d'établir une connexion rapide entre les centres économiques de la région économique centrale allemande et les ports de la côte de la mer Baltique, et de combler l'écart entre le nœud autoroutier A2 à Magdebourg et le nœud A24/A14 à Schwerin. La section doit être achevée au début des années 2030.

DEGES, également connue sous le nom de Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, est responsable de la mise en œuvre des Verkehrsprojekte Deutsche Einheit.

La Commission, reconnaissant les progrès réalisés pour lever les obstacles et l'annonce du début des travaux, peut prendre une décision officielle pour lancer la construction du nouveau tronçon de l'A14 entre Wittenberge et Karstädt. Malgré leur regret, Naturfreunde Deutschland ne prévoit plus de contester l'autorisation de construction pour la section 4, reconnaissant les chances insuffisantes de succès en justice.

