En raison de la propagation rapide de la maladie Mpox en Afrique, on s'attend à ce que des cas supplémentaires avec la nouvelle variante apparaissent en Europe. Il est "très probable" que d'autres cas soient signalés en raison des liens étroits entre l'Europe et l'Afrique, a expliqué l'autorité européenne de santé ECDC, basée en Suède. Jeudi, le premier cas de Mpox de la nouvelle variante en dehors du continent africain a été confirmé dans ce pays.

L'ECDC évalue désormais le risque pour la population générale en Europe comme étant faible, mais pas très faible. Pour les personnes ayant des contacts étroits avec des cas possibles ou confirmés de Mpox, le risque est modéré. Celles qui voyagent en Afrique et ont des contacts étroits avec les personnes atteintes sont considérées comme ayant un risque élevé d'infection.

La probabilité de transmission durable en Europe est très faible, à condition que les cas importés soient rapidement diagnostiqués et que des mesures de contrôle soient mises en place, a également déclaré l'ECDC.

La personne infectée par Mpox en Suède était auparavant allée en Afrique, où la nouvelle variante de la soi-disant Clade I a été détectée pour la première fois à la fin de l'année 2023. Le sous-type - Clade Ib - est reportedly plus infectieux que les variants précédents et entraîne des cas plus graves.

Pas de transmission par air connue

Cependant, Mpox, auparavant connu sous le nom de monkeypox, n'est généralement pas facilement transmissible. "La transmission se produit par contact direct des muqueuses et de la peau", a expliqué Johannes Bogner, responsable de la section de clinique infectieuse à l'hôpital universitaire LMU de Munich. "La transmission par air ou par aérosol n'est pas connue et n'est pas à craindre."

Le ministre fédéral de la Santé Karl Lauterbach ne voit pas non plus de raison de s'inquiéter. "Mpox ne représente actuellement pas une menace significative pour notre population", a déclaré le politique du SPD à Berlin. Le cas en Suède ne change pas cette évaluation du risque pour l'Allemagne et l'Europe. "Nous surveillons la situation de près et sommes prêts en cas de changement", a déclaré Lauterbach.

L'autorité européenne de santé recommande aux pays d'émettre des conseils de voyage pour les personnes se rendant ou revenant de zones touchées. En raison d'une meilleure surveillance et d'une bonne prise en charge de la santé en Europe, l'ECDC s'attend à ce que l'impact de la nouvelle variante soit minimal.

1 cas en Europe, 14 000 cas suspects en Afrique

Le virus est lié au virus classique de la petite vérole et entraîne principalement une éruption cutanée, mais également de la fièvre et des douleurs musculaires. Cette année, plus de 14 000 cas suspects de Mpox et plus de 500 décès ont été signalés en République démocratique du Congo et d'autres pays africains. Il existe deux vaccins, qui sont actuellement recommandés uniquement pour certains groupes à risque en Allemagne. Un médicament antiviral est disponible pour les patients gravement malades.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison des épidémies de Mpox en Afrique et de la nouvelle variante potentiellement plus dangerous. Cela vise à encourager les autorités du monde entier à être plus vigilantes.

L'OMS a félicité la Suède pour la découverte rapide du cas de Mpox. "D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle", a déclaré la porte-parole de l'OMS Margaret Harris à Genève. "Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la personne infectée, mais cela montre que le système fonctionne", a-t-elle déclaré. Les pays ont augmenté leur vigilance vis-à-vis du virus car ils s'attendent à ce que la maladie se produise également en dehors de l'Afrique.

La Chine teste les voyageurs symptomatiques

L'Organisation mondiale de la santé recommande explicitement de ne pas fermer les frontières en réponse au virus. Cependant, la Chine a annoncé qu'en raison des épidémies de monkeypox, elle renforcerait les contrôles d'entrée pour les personnes provenant de pays touchés. Les personnes entrant de certains États africains qui ont eu des contacts avec la monkeypox ou présentent des symptômes liés doivent signaler leur présence à la douane, a déclaré l'agence de Beijing. Les officiers de la douane collecteront et testeront des échantillons. La porte-parole de l'OMS n'a pas commenté cette annonce.

Dr. Bogner, un interniste de Munich, estime qu'il y aura une propagation mondiale par des contacts sexuels, similaire à la vague de monkeypox en 2022 et 2023. "Les gens voyagent et les gens ont des contacts intimes. Par conséquent, la propagation est presque inévitable", a-t-il déclaré. Cependant, cela montre également comment on peut se protéger : éviter les contacts intimes avec des inconnus.

