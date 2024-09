Autorité de contrôle de l'UE: retard dans le versement de l'aide au coronavirus

L'Union européenne a mis en place le fonds de relance COVID-19 en 2021 pour faire face aux conséquences de la pandémie. La principale caractéristique est le Mécanisme pour la relance et la résilience (MRR), d'une valeur de 724 milliards d'euros. Ce fonds aide les États membres de l'UE à investir dans les technologies vertes émergentes et les avancées numériques. Cependant, il y a un hic - ces fonds doivent être utilisés d'ici août 2026 et sont assortis de diverses conditions.

Deux ans avant la date limite, les pays de l'UE n'avaient utilisé qu'environ un tiers des fonds alloués et n'avaient atteint que 30 % de leurs objectifs fixés, selon la auditrice Ivana Maletic. La Commission a rapporté que 225 milliards d'euros avaient été distribués d'ici février.

Maletic a également noté qu'une partie importante des fonds est allouée à des mesures irréalistes. Les retards indiquent que des projets comme les initiatives hydrogène de l'Italie ou les plans de protection contre les inondations de la Roumanie pourraient ne pas être terminés dans les délais impartis. Malheureusement, la Commission européenne ne peut pas récupérer les fonds distribués, car cette option n'est pas prévue par la réglementation.

Le fonds d'aide de l'UE provient principalement de l'initiative du président français Emmanuel Macron, avec le soutien ultérieur de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel (CDU). La Commission européenne obtient les milliards en empruntant sur le marché des capitaux, puis les répartit entre les États membres sous forme de subventions ou de prêts.

