- Autorisation accordée pour la collectivité de culture initiale de cannabis.

Le premier collectif de culture de cannabis du Palatinat rhénan est prêt à démarrer. Le groupe SüdWest e.V. basé à Lambrecht a obtenu la première licence pour exploiter à l'échelle de l'État, comme l'a confirmé l'autorité administrative compétente pour les Affaires sociales, la Jeunesse et le Bien-être à Mayence. Ce groupe autorisé peut maintenant cultiver du cannabis à des fins personnelles et le distribuer parmi ses membres.

Depuis le 1er juillet, les associations ont été autorisées à soumettre des demandes de collectifs de culture de cannabis à l'autorité administrative. À ce jour, un total de 22 demandes ont été reçues, a révélé l'autorité. Une fois que tous les documents nécessaires ont été fournis, la période d'évaluation est prévue pour être terminée dans un délai de trois mois.

D'autres permis en vue

"Nous sommes heureux d'avoir finalisé le premier processus de demande aujourd'hui", a déclaré le responsable de l'autorité administrative, Detlef Placzek. Il est prévu que d'autres évaluations de demandes seront finalisées et que d'autres permis seront délivrés prochainement.

Depuis le 1er avril, la consommation et la culture de cannabis à des fins personnelles sont autorisées dans certaines limites au niveau national. Les adultes sont ainsi autorisés à consommer du cannabis en quantités mineures et à le cultiver chez eux à des fins personnelles.

Depuis le 1er juillet, les fameux "clubs sociaux" ont également été autorisés à soumettre des demandes de permis, permettant à jusqu'à 500 de leurs membres de cultiver et de consommer du cannabis.

L'évaluation des demandes de permis est "complexe"

L'autorité administrative compétente est chargée d'examiner les demandes de permis. L'équipe d'examen, composée d'un avocat, de deux assistants administratifs et d'un jardinier, examine soigneusement chaque demande. Les documents requis comprennent un règlement intérieur, un plan de protection de la santé et de la jeunesse, et un plan de gestion des déchets.

"Le processus d'examen des demandes est donc complexe", a reconnu Placzek. Des améliorations dans le processus d'examen des demandes ont déjà été demandées pour le règlement intérieur et les concepts nécessaires.

Le premier collectif de culture de cannabis autorisé, "La Communauté" de Lambrecht, attend avec impatience son lancement le 1er juillet, à mesure que d'autres demandes de collectifs similaires sont attendues pour être évaluées et approuvées. Avec le plan de gestion des déchets approuvé en place, "La Communauté" s'assure de fonctionner de manière responsable dans le cadre des directives fixées par l'autorité administrative.

