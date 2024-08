Autonome Kennedy annonce son départ des régions pivots, en termes plus simples.

Le candidat à la présidence des États-Unis, Robert F. Kennedy, soutient désormais le candidat républicain, Donald Trump, dans la course à l'élection nationale. Kennedy a annoncé cette décision lors d'un événement en Arizona, peu après avoir annoncé son retrait de la course à la Maison Blanche dans certains États clés. Ce geste est susceptible de profiter considérablement à Trump dans sa campagne.

Kennedy a révélé que son nom serait retiré des bulletins de vote dans plusieurs États pivots cruciaux. Ces États ont été identifiés comme ceux où sa participation pourrait potentiellement causer des perturbations. Cette décision soutient ainsi implicitement la candidature de Trump à la présidence. Des spéculations sur les intentions de Kennedy de soutenir Trump avaient circulé auparavant et ont été confirmées par les médias.

Dans un discours long et détaillé, Kennedy a souligné qu'il ne se retirait pas complètement de la campagne dans les autres États. Les électeurs peuvent toujours voter pour lui dans ces régions sans nuire à Trump ou à son adversaire démocrate, Kamala Harris.

Campagne avec peu de chances de réussite

En tant que nouvel arrivant dans la course à la présidence, Kennedy a peu de chances de victoire - en moyenne autour de 5% dans les sondages. Cependant, les démocrates et les républicains restent vigilants, car l'élection semble être un match serré entre Trump et Harris. La candidature de Kennedy pourrait potentiellement faire basculer des votes cruciaux pour l'un ou l'autre des candidats, mais pour l'instant, il semble plus probable qu'elle favorise Trump.

L'importance de la décision de Kennedy est attribuée au processus électoral complexe aux États-Unis. Bien que la plupart de ses 50 États penchent soit vers les républicains, soit vers les démocrates, quelques-uns sont chaudement disputés. Des courses serrées sont attendues en Pennsylvanie, en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord et dans le Wisconsin.

Les États pivots jouent un rôle crucial

L'importance de ces États pivots est due au système électoral américain. Dans ce système, les électeurs choisissent la composition du Collège électoral de 538 membres, qui choisit finalement le président ou le président par intérim en décembre. Pour remporter la présidence, les candidats n'ont pas besoin de remporter le plus de votes au niveau national ; ils doivent obtenir au moins 270 des 538 grands électeurs. Par conséquent, une distinction est faite entre le vote populaire national et la majorité au Collège électoral.

Le nombre de grands électeurs attribués à chaque État est généralement proportionnel à sa population. Selon le système de majorité en vigueur dans la plupart des États, le vainqueur de l'État remporte tous ses grands électeurs, même avec des victoires étroites. Par conséquent, les États pivots deviennent cruciaux pour l'issue de l'élection.

Des rumeurs sur le retrait probable de Kennedy de la course avaient circulé depuis un certain temps. La colistière de Kennedy, Nicole Shanahan, avait mentionné la possibilité d'une fusion avec Trump quelques jours plus tôt. Il y avait également des rapports faisant état de difficultés financières dans la campagne.

Kennedy est une figure politique connue de longue date, ayant été démocrate pendant de nombreuses années. Cependant, il s'est récemment éloigné du parti, officialisant son indépendance lors de son annonce pour l'élection présidentielle en octobre 2023 en tant qu'indépendant. Kennedy, qui a souvent été critiqué pour promouvoir des théories du complot et maintenir des liens avec des politiques d'extrême droite, se décrit lui-même comme sceptique vis-à-vis des vaccins.

Kennedy affirme que le Parti démocrate manipule la campagne de manière injuste pour désavantager à la fois lui et Trump. "Au nom de la préservation de la démocratie, le Parti démocrate est déterminé à la démanteler", a-t-il affirmé, affirmant que la direction du parti a lancé une "guerre légale" contre eux en raison de leur manque de confiance en leur propre candidat. Kennedy a également critiqué les médias américains, les qualifiant de "machines de propagande" au service du gouvernement et des intérêts puissants.

Le carcasse d'ours et le ver

Récemment, Kennedy a fait la une des journaux avec une série d'histoires insolites. La semaine dernière, il a déclaré avoir abandonné une carcasse d'ours dans Central Park de New York. En 2014, il a déclaré avoir découvert un ourson mort et l'avoir transporté dans sa voiture avant de le laisser finalement là-bas. À cette occasion, un ours noir mort a été découvert dans Central Park, laissant les autorités perplexes. Auparavant, Kennedy avait attiré l'attention après qu'un article de journal ait suggéré qu'il pensait qu'un ver dans son cerveau était responsable de sa perte de mémoire quelques années plus tôt.

Au vu de ces développements, certains analystes spéculent que la décision de Kennedy de se retirer des bulletins de vote dans certains États pourrait avoir un impact significatif sur l'élection présidentielle américaine de 2024. Compte tenu de la capacité de Kennedy à faire basculer des votes dans des États pivots cruciaux, son soutien pourrait potentiellement faire pencher la balance en faveur de Donald Trump.

De plus, l'endorsement de Trump par Kennedy lors de l'élection de 2024 pourrait potentiellement raviver des sujets controversés, tels que ses affirmations passées sur un ver dans son cerveau et ses actions inhabituelles, ce qui pourrait influencer l'opinion publique et faire pencher les électeurs indécis.

Lire aussi: