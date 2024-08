- Auparavant, la vente de bois dans le sud-ouest était illégale.

Cour d'appel de Stuttgart

La Cour d'appel de Stuttgart a jugé que la commercialisation du bois par l'État de Bade-Wurtemberg de 1978 à 2015 a violé le droit de la concurrence. Dans ce contexte, un consortium de 36 scieries peut en principe réclamer des dommages-intérêts, comme l'a annoncé la cour. Le montant de ces réclamations sera maintenant décidé par le tribunal régional de Stuttgart. La décision de la cour d'appel n'est pas encore définitive.

Toutes les procédures d'approvisionnement des scieries ne sont pas affectées par la décision de principe positive. Elle ne concerne que les réclamations pour dommages-intérêts où l'achat a été effectué par l'intermédiaire de l'État et ceux où l'achat de grumes auprès d'un tiers peut être prouvé par des factures ou d'autres documents, a jugé le Sénat civil de la Cour d'appel. Le reste du procès a été rejeté comme infondé par le Sénat.

L'État et son administration forestière avaient auparavant commercialisé le bois des forêts d'État ainsi que des forêts municipales et privées de manière centralisée, ce qui a entraîné une position de monopole. L'Office fédéral de la concurrence a classé cela comme une violation du droit de la concurrence en 2015 et a interdit cette pratique de vente. Depuis, il y a eu un litige juridique à ce sujet. Entre-temps, l'État a réformé l'administration forestière controversée.

Initialement, l'action en justice réclamait le paiement d'une indemnisation pour dommages de cartel d'environ 450 millions d'euros. Le tribunal régional a rejeté l'action en justice dans son ensemble en 2022. Selon la chambre de l'époque, les entreprises regroupées dans une soi-disant société de compensation n'étaient pas devenues titulaires de toute réclamation de dommages de cartel des scieries contre l'État et n'étaient donc pas autorisées à intenter l'action en justice. Contre cette décision, un appel a été déposé par le consortium de scieries.

Le consortium de scieries a l'intention de poursuivre ses réclamations pour dommages-intérêts dans le cadre de la violation du droit de la concurrence devant la Cour de première instance, suite à la décision de la Cour d'appel de Stuttgart selon laquelle ses réclamations, liées aux achats effectués par l'intermédiaire de l'État ou prouvés par des factures, sont valables en principe. Si le montant des réclamations n'est pas satisfaisant

