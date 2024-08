Auparavant, il était le porte-parole de Trump, maintenant il défend Harris.

Précédemment, elle dînait à la table de Thanksgiving avec les Trump, maintenant elle plaide pour Kamala Harris à la convention démocrate : l'ancienne directrice de la communication de la Maison Blanche révèle à Chicago pourquoi elle s'est éloignée de son ancien leader.

Une ancienne porte-parole de la campagne du président Donald Trump a soutenu la candidate démocrate à la vice-présidence, Kamala Harris, lors de la convention de son parti. Stephanie Grisham a partagé sa perspective lors d'un meeting démocrate à Chicago, déclarant qu'après son passage auprès de Trump, elle représentait désormais Harris à la convention. "Elle respecte le peuple américain", a affirmé Grisham à propos de Harris. "Et elle a mon vote."

Grisham a été porte-parole de Melania Trump de 2017 à 2019, avant de devenir porte-parole et directrice de la communication auprès de Donald Trump pendant environ neuf mois. Elle a ensuite réintégré l'équipe de Melania Trump en tant que porte-parole avant de brièvement occuper le poste de chef de cabinet.

"Je l'ai vu quand les caméras n'étaient pas là"

À Chicago, Grisham a déclaré qu'elle avait autrefois pleinement soutenu Trump. "J'étais parmi ses conseillers les plus proches. La famille Trump est devenue ma famille." Elle a célébré les fêtes de Thanksgiving, de Noël et du Nouvel An avec les Trump. "Je l'ai vu quand les caméras n'étaient pas là", se souvient Grisham de Trump. "En privé, il méprisait ses partisans." Il manquait de compassion, d'éthique et de loyauté envers la vérité.

Trump encourageait souvent Grisham en lui disant : "Ça n'a pas d'importance ce que tu dis, Stephanie, dis-le suffisamment et les gens y croiront." Cependant, Grisham a mis en garde sur l'importance de ce que l'on dit et de ce que l'on ne dit pas. Après l'attaque du Capitole par des partisans de Trump, elle a démissionné car elle ne voulait plus "faire partie de ce chaos". Après avoir quitté l'administration Trump, Grisham a publié un livre et est devenue une critique virulente de l'ancien président.

En plus de Grisham, un autre ancien partisan de Trump est apparu à la convention démocrate, exprimant son mécontentement face aux politiques commerciales des Républicains. Il soutient désormais Harris pour la présidence.

Grisham, qui avait autrefois soutenu Trump dans sa campagne présidentielle,-endosse désormais publiquement Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine de 2024. Dans son discours à la convention démocrate, elle critique le comportement privé de Trump et son manque de compassion, ce qui aabouti à sa décision de démissionner après l'attaque du Capitole.

