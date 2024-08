- Aujourd'hui marque la sortie très attendue de l'iPhone 16.

Depuis plus d'une décennie maintenant, Apple organise son grand événement annuel en septembre, mettant en vedette les derniers modèles d'iPhone, d'Apple Watch et autres gadgets. Cette année, la fête est prévue pour le 9 septembre, ayant lieu au siège d'Apple à Cupertino. La principale attraction sera en direct et en personne pour votre plaisir de visionnement.

Bien que Apple garde traditionnellement les détails sous clé, il y a déjà des indices sur les offres de cette année. L'iPhone, produit phare d'Apple, a généralement été la star du spectacle de septembre, à l'exception des versions SE abordables. L'Apple Watch fait également son apparition annuelle à cet événement. Cependant, cette année, les AirPods milieu de gamme pourraient voler la vedette.

Rumeurs sur l'iPhone 16 avant l'événement

La série iPhone 16 de cette année est censée voir une mise à niveau modérée. Les modèles iPhone 16 de base devraient ressembler en de nombreux points aux versions Pro de l'année dernière. Ils auront un bouton Action, un processeur plus puissant prêt pour l'offensive d'IA d'Apple, Apple Intelligence, une caméra plus forte et des améliorations optiques pour l'enregistrement vidéo 3D. Et oui, il y aura de nouvelles options de couleur.

Les modèles Pro, quant à eux, devraient bénéficier d'une augmentation de taille. Les deux auront des écrans plus grands, l'iPhone 16 Pro offrant un écran de 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max un écran de 6,9 pouces. La conception sera subtilement ajustée, avec des bords d'écran plus étroits et un boîtier légèrement plus grand. La conception de base reste la même, mais Apple pourrait introduire un boîtier en titane dans une nouvelle teinte bronze. Le modèle Pro plus petit est même censé hériter du zoom 5x auparavant réservé au Max.

Apple Watch 10 et Ultra 3 : Plus c'est mieux

La série Apple Watch est également censée bénéficier d'une mise à niveau de la taille de l'écran. La série 10 aura un écran de 45 mm dans la version plus petite, comme le modèle plus grand de la série 9. Le modèle plus grand de la série 9 passera à un écran de 49 mm, correspondant à l'Apple Watch Ultra actuelle. L'Ultra est censé grandir encore plus avec un écran de 52 mm. De nouvelles fonctionnalités sont également à l'horizon, notamment la reconnaissance du stress et la détection de l'apnée du sommeil.

AirPods : Le milieu de gamme prend la scène

Les AirPods devraient apporter de nouvelles fonctionnalités excitantes cette année, les modèles standard pouvant peut-être faire leurs débuts avec la annulation de bruit pour la première fois. Jusqu'à présent, cette fonction n'était disponible que sur les AirPods Pro plus chers. Les écouteurs haut de gamme d'Apple, les AirPods Max, sont également censés recevoir leur première mise à jour. Le plus grand changement pourrait être l'introduction d'une connexion USB-C, permettant la lecture audio sans perte via un câble.

Restez à l'écoute de stern.de dans les semaines à venir pour connaître les détails officiels et savoir comment ces produits se comportent dans la vie réelle.

