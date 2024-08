Aujourd'hui, les professionnels allemands de la NFL traversent une journée très désagréable.

Aïe pour Equanimeous St. Brown et Jakob Johnson : tous deux se retrouvent à l'extérieur, à regarder à l'intérieur

Le receveur de la NFL Equanimeous St. Brown a appris une dure leçon lorsqu'il n'a pas réussi à intégrer l'équipe finale des Saints de La Nouvelle-Orléans, après avoir changé d'équipe des Bears de Chicago. À 27 ans, il a été libéré de la liste des 53 joueurs, comme l'a annoncé l'équipe. St. Brown, qui est le frère aîné de la star des Lions de Détroit Amon-Ra St. Brown, avait rejoint les Saints cette année.

De même, les chances de Jakob Johnson d'intégrer l'équipe des Giants de New York semblaient prendre un tournant pour le pire seulement onze jours après avoir signé avec eux. Le joueur allemand, qui a également été coupé, aurait vu ses espoirs s'envoler. Johnson, qui avait auparavant joué pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Raiders de Las Vegas, était à son troisième arrêt dans la ligue américaine.

Le linebacker allemand Julius Welschof n'a pas non plus réussi à intégrer l'équipe. Le choix de repêchage des Steelers, qui souffrait d'une blessure au genou, a été placé sur la liste des réservistes blessés le jour de la décision. Dans l'ensemble, le tackle offensif de 27 ans Brandon Coleman a réussi à intégrer l'équipe des Commanders de Washington, garantissant ainsi sa place dans la NFL pour une autre année.

Equanimeous St. Brown avait quitté les Packers de Green Bay en 2022, pour rejoindre les Bears de Chicago, après trois ans avec l'équipe. D'un autre côté, le contrat de Johnson avec les Raiders de Las Vegas s'est terminé après la saison dernière. Il a rejoint les Giants pendant la phase cruciale de la préparation de la pré-saison, a joué contre les Texans de Houston un jour plus tard et contre les Jets de New York six jours plus tard. Cependant, malgré ses efforts, Johnson n'a pas réussi à passer la coupe de l'équipe. Il avait passé deux saisons à Vegas, et avant cela, avait joué pour les six fois champions en titre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre de 2019 à 2021.

