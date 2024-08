14:10, Premier: Roses Rouges

- Aujourd'hui, les feuilletons présentent des intrigues.

Britta se sent obligée de laisser partir Hendrik, craignant que cela ne creuse à nouveau l'espace entre eux. Cependant, Hendrik la rassure en lui promettant de rester proche. Il nourrit des ambitions d'indépendance dans sa profession et rêve de diriger sa propre clinique. Coïncidence ou pas, il a déjà une perspective prometteuse en vue. Carla lutte pour concilier sa vie personnelle, « Carla », et son entreprise de food truck. Après avoir discuté de la transition d'entreprise avec Gunter, il avoue ne pas avoir encore fourni assez d'efforts. La frustration de Carla s'estompe lorsque Gunter lui confie son incapacité à imaginer « Carla » sans elle.

17:30, RTL : Entre Nous

Tobias découvre que Vivien a révélé son secret à Sina. Il se met en action pour colmater cette fuite. Entre-temps, Lenny et Ace réussissent de justesse à éviter d'être pris en flagrant délit dans une situation compromettante. Cecilia leur conseille de tout avouer à Theo. Cependant, Lenny et Ace ne sont pas sur la même longueur d'onde. Easy repère une opportunité de booster la carrière de Ringo avec un nouveau projet professionnel. Coïncidence ou pas, un poste d'assistant gérant se libère au bon moment.

19:05, RTL : Tout Compte

Isabelle panique lorsque Imani découvre sa vérité cachée. Maximilian peut-il arranger les choses ? Simone est sous pression après que Justus ait découvert ses efforts secrets pour maintenir la glacière à flot.

19:40, RTL : Bonnes et Mauvaises Times

Emily regrette d'avoir mentionné Tobias à Katrin. Heureusement, son pitch victorieux pour Bertoie lui remontre le moral. Malheureusement, Tobias refait surface. Kate a envie de publier un tutoriel de maquillage en ligne, mais Paul et Emily pensent qu'elle est trop jeune. Paul tente de la calmer en acceptant d'être son modèle de maquillage, ce qui crée un remue-ménage dans leur quartier et au-delà.

