Aujourd'hui, les élèves de l'école Apalachee reprennent leurs activités académiques.

"J'essayais surtout de tirer le meilleur de chaque jour, même quand je me sentais mal. J'essayais simplement d'être heureux chaque jour," a partagé avec CNN un élève de 15 ans le samedi.

Le 4 septembre, Apalachee est devenu le théâtre d'un drame qui a coûté la vie à deux élèves et deux enseignants. Cet événement a laissé une marque indélébile sur la vie des élèves comme Isaiah, leurs familles et toute la communauté de Winder, en Géorgie.

Aujourd'hui, l'école commence sa réouverture progressive.

La stratégie de réouverture

L'école a organisé une journée portes ouvertes lundi, offrant à la communauté l'occasion de se reconnecter et d'initier le processus de guérison et d'avancer ensemble, selon l'annonce du système scolaire du comté de Barrow.

Jud Smith, le shérif du comté de Barrow, a déclaré avant la journée portes ouvertes : "Aujourd'hui, c'est une étape importante dans le processus de guérison à l'intérieur de ce bâtiment derrière nous. Il y a des mesures de sécurité en place, mais elles pourraient ne pas être évidentes."

Les classes reprendront mardi avec des demi-journées jusqu'au 4 octobre. À partir du 14 octobre, après une semaine de vacances d'automne, les élèves reprendront les classes à temps plein, selon le communiqué.

Le site J Hall, où s'est produit l'incident, restera fermé. Les élèves seront temporairement relogés dans un bâtiment du système scolaire voisin jusqu'à l'arrivée de nouveaux "pods de classe" en janvier.

Des professionnels de la santé mentale, des chiens thérapeutes et des forces de l'ordre seront présents pour aider les élèves à se réadapter à leur routine.

"We understand it's not easy," a déclaré Dallas LeDuff, le directeur du système scolaire du comté de Barrow, dans le communiqué. "We are all navigating through adversity and emotions we may never fully comprehend. The well-being and safety of our students and staff remain our foremost priority. We are dedicated to engaging in discussions with our community and safety experts about additional layers of security."

Cependant, certains membres de la communauté estiment que ce plan est insuffisant.

Des parents, élèves et membres de la communauté mécontents ont lancé une pétition ayant recueilli plus de 1 200 signatures, réclamant des mesures de sécurité supplémentaires avant le retour - telles que des politiques de sacs transparents et des détecteurs de métaux. Ils proposent également l'option d'apprendre en ligne jusqu'aux vacances d'automne pour donner aux élèves et aux enseignants plus de temps pour guérir.

'C'est encore irréel'

Depuis l'incident, Isaiah et d'autres élèves ont rendu visite à Apalachee pour récupérer leurs affaires, mais les effets persistants de la tragédie sont palpables.

"Juste en marchant autour, ça felt strange. C'était comme si je n'aurais pas dû être là," a partagé Isaiah. "C'était vraiment difficile d'accepter que quelque chose comme ça pourrait arriver. Même après quelques semaines, ça feels still surreal that this happened to us."

Armando Martinez, un élève de 15 ans, a partagé avec CNN vendredi qu'il était revenu à l'école pour s'entraîner, et c'était une expérience difficile.

"Être là moi-même, étant donné que j'étais dans la salle quand ça s'est produit, c'était difficile," a dit Armando.

Cependant, les deux adolescents admettent que le sentiment de communauté leur a donné la motivation de revenir.

"It was scary, but knowing that we have such a strong community – it's incomparable. You should have seen the amount of support, the amount of people who were there to help us," a partagé Armando.

L'occasion d'être avec leur communauté et d'aider les autres est ce qui motive Isaiah à revenir à l'école, a-t-il ajouté.

"What's truly motivating me is my friends, my family, my teammates, and my coaches. I know that our community will be looking out for us."

