14:10, Das Erste: Fleur écarlate

- Aujourd'hui, le drame se déroule dans les émissions de télévision de jour.

Valerie surgit à Lüneburg pour discuter avec Klaas, mais celui-ci exprime son désir de mettre fin à leur relation. Cependant, la situation se complique lorsque Valerie annonce qu'elle attend leur enfant ! Heureusement, la chanson de Hannes "Motion Moves You" devient populaire grâce à un remix en ligne et grimpe dans les classements. Hannes est ravi de la réception de sa musique par la jeune génération. Malheureusement, il découvre que son ami Richie Sky l'a escroqué lors de la vente des droits. Hannes est furieux, car Richie profite de sa chanson !

15:10, Das Erste: Tempête d'amour

Ana rencontre initialement des obstacles dans la mise en œuvre de ses plans pour Gut Thalheim, mais avec l'aide de Philipp et Vincent, le trio parvient étonnamment à travailler ensemble. Entre-temps, Ana ignore sa douleur dorsale de plus en plus intense et prend un risque en se rendant à Gut Thalheim avec Philipp et Vincent. Alexandra surprend Christoph avec une excitante nouvelle, mais décide de la garder secrète. Christoph spéculé et prépare un dîner aux chandelles romantique en réponse.

17:30, RTL: Among Us

Cecilia s'en prend en partie à elle-même lorsque l'amour secret de ses colocs est révélé. Maintenant, elle cherche un refuge pour Lenny et Ace. Theo est sans voix lorsque Britta considère l'infidélité d'un client marié comme une affaire privée, le laissant seul avec la mariée trahie. Nadine est confuse lorsque Gunnar ne fait que plaisanter sur ses soupçons concernant Ronja. Est-il vraiment intéressé par la vérité ?

19:05, RTL: Ce qui compte le plus

Yannick est choqué par le plan d'Isabelle pour piéger une personne innocente, il prend alors une décision importante. Ben est hanté par un soupçon glaçant lorsqu'il entend dire que Maximilian a perdu connaissance. Y aurait-il un lien entre les deux ? Lorsque Lucie commence la première tâche pour Camping Clash, Henning n'est pas enchanté par le résultat.

19:40, RTL: Bon temps, mauvais temps

Johanna a du mal à accepter que ses parents puissent être capables d'actes aussi horribles. Pour échapper à la réalité, elle passe du temps avec Jonas et Flo. Cependant, elle doit finalement affronter la dure vérité. Lilly n'est pas ravie à l'idée de travailler avec de nouveaux collègues à l'hôpital, mais étonnamment, elle s'entend bien avec eux.

