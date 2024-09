Aujourd'hui, le baseball voit des larmes comme les Athletics disent au revoir à Oakland, assurant un dernier triomphe.

Aujourd'hui, des larmes ont été versées dans le monde du baseball, alors qu'un fan brandissait une pancarte, les fans faisant la queue devant le stade depuis l'aube, impatients d'assister au dernier match des A's au Coliseum.

Avant la rencontre, les légendes des A's ont honoré le passé glorieux de l'équipe en faisant des apparitions. Le membre du Temple de la renommée Rickey Henderson et la légende des A's Dave Stewart ont lancé la première balle, tandis que Barry Zito est sorti sur le terrain pour chanter l'hymne national, donnant le ton pour un départ émotionnel.

Les A's ont marqué les trois premiers points du match et ont réussi à contenir l'offensive des Rangers. En neuvième manche, le closer All-Star Mason Miller est entré et a enregistré le dernier retrait, pas seulement pour le match, mais aussi pour l'histoire du Coliseum.

Bien que les signes de tristesse aient été nombreux, il y en avait aussi de colère. During the game, chants of "sell the team" echoed throughout the stadium, as fans have been voicing their discontent with the franchise's ownership since the news of their move to Las Vegas last April. The game was briefly halted in the seventh inning on several occasions due to a green smoke bomb being thrown onto the right field track and a bottle being thrown onto the outfield.

Après la victoire, les joueurs et le personnel des A's sont sortis sur le terrain et ont salué les fans. Le manager des A's, Mark Kotsay, luttant contre les larmes, s'est adressé à la foule.

"I'm gonna keep this short, because I'm not sure if I'll be able to make it through this," an emotional Kotsay said.

"To the staff who dedicated their lives to the Oakland A's, especially those who won't be making the move to Las Vegas, I am eternally grateful. I will never forget you. And to all of you, on behalf of my staff, myself, this team, all the past players and coaches, everyone who's worn the green and gold - there are no better fans than you all. Thank you all for loving the game of baseball."

Kotsay a terminé son discours en menant la foule dans un chant qu'il a appelé "the greatest cheer in baseball," qui est "Let's go Oakland."

Le livre s'est officiellement refermé à Oakland alors que l'équipe se prépare à en écrire un nouveau. À partir de 2025, les A's seront temporairement relocalisés à West Sacramento's Sutter Health Park, domicile de la ligue mineure de baseball des Sacramento River Cats, jusqu'à ce que leur nouveau stade à Las Vegas soit terminé.

En novembre, les propriétaires de la Major League Baseball ont approuvé le déménagement des A's à Las Vegas, suivant ainsi les traces des Raiders de la NFL, qui ont quitté Oakland pour la ville du péché en 2020.

Le Coliseum d'Oakland, un stade hybride football-baseball, a connu son lot de moments, des six championnats de la Série mondiale aux quatre matchs de championnat de l'AFC, les A's et les Raiders laissant leur marque dans le lieu. Le stade servira de domicile à l'équipe de soccer de la USL Championship League, les Oakland Roots, à partir de 2025.

Avant la dernière série à domicile, le propriétaire des A's, John Fisher, a écrit une lettre aux fans, se remémorant l'histoire de l'équipe à Oakland. Fisher a exprimé ses regrets que la franchise n'ait pas pu obtenir un nouveau stade dans la région de la baie après des années d'efforts.

"The A's are a part of Oakland, the East Bay, and the entire Bay Area," Fisher wrote. "When Lew Wolff and I bought the team in 2005, our dream was to win World Series championships and build a new ballpark in Oakland. Over the next 18 years, we did our best to make that happen. We proposed and pursued five different locations in the Bay Area. Despite mutual and ongoing efforts to get a deal done for the Howard Terminal project, we fell short."

"Only in 2021, after 16 years of exclusively working on developing a home in the Bay Area and facing a binding MLB agreement to find a new home by 2024, did we begin to explore relocating the team to Las Vegas."

"There are millions of dedicated and passionate A's fans, in Oakland and around the world. Countless dedicated staff members and Oakland Coliseum employees have poured their hearts into this team, and their efforts have meant so much to our community. I know there is great disappointment, even bitterness. Though I wish I could speak to each one of you individually, I can tell you this from the heart: we tried. Staying in Oakland was our goal, it was our mission, and we failed to achieve it. And for that, I am genuinely sorry."

Les A's ont remporté trois championnats de la Série mondiale consécutifs de 1972 à 1974 avant d'en ajouter un autre en 1989, tandis que les Raiders ont remporté deux Super Bowls en 1976 et 1980.

Le Coliseum d'Oakland détient le troisième plus grand nombre de matchs sans coup sûr lancés (12), le dernier en étant un match parfait lancé par Domingo German des New York Yankees en 2023.

Le match sans coup sûr le plus mémorable s'est produit en 2010, lorsque le lanceur gau

