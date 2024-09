Aujourd'hui, la Garde côtière américaine va lancer une discussion publique concernant l'explosion du Titan.

Le panel d'enquête maritime, connu sous le nom de Marine Board of Inquiry (MBI), a été rapidement mis en place suite à la disparition du sous-marin. Cette équipe d'enquête de haut niveau, dirigée par la Garde côtière, a été nommée pour examiner la cause de l'incident et proposer des suggestions, y compris des sanctions civiles et des poursuites pénales éventuelles.

Au cours des 15 derniers mois, notre équipe d'enquête a collaboré étroitement avec divers organismes fédéraux, partenaires internationaux et experts du secteur pour élucider la vérité derrière cet incident, selon les déclarations de Jason Neubauer, président du MBI, lors d'une conférence de presse dimanche.

Les audiences à venir serviront de plateforme pour révéler nos découvertes et entendre les témoignages de témoins et d'experts clés dans un cadre transparent, a déclaré Neubauer, ajoutant que ces audiences sont cruciales pour comprendre les facteurs sous-jacents de l'incident et les actions nécessaires pour éviter une récurrence.

Le sous-marin a perdu le contact avec son navire mère environ une heure et 45 minutes après son immersion vers le Titanic le 18 juin 2023. Après avoir échoué à refaire surface, une opération de recherche et de sauvetage internationale a été entreprise dans les eaux éloignées à environ 600 miles au sud-est de Terre-Neuve, au Canada.

Finalement, les autorités ont conclu que le vaisseau a succombé à un effondrement interne soudain dû à une pression extrême, ce qu'elles ont qualifié de "catastrophique implosion". Des débris du sous-marin et des restes humains présumés des victimes ont été découverts sur le fond de l'océan à plusieurs centaines de yards du Titanic.

Parmi les décédés figuraient Stockton Rush, fondateur et PDG de l'opérateur du vaisseau, ainsi que l'homme d'affaires Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman Dawood; l'homme d'affaires Hamish Harding; et le plongeur français Paul-Henri Nargeolet.

Au cours de l'audience, des sujets tels que les événements historiques antérieurs à l'accident, le respect des réglementations, les devoirs et qualifications des membres d'équipage, les systèmes mécaniques et structurels, la réponse d'urgence et l'industrie des sous-marins seront abordés.

La liste des témoins du MBI comprend d'anciens employés d'OceanGate Expeditions, la société basée à Everett, Washington, responsable de l'exploitation du vaisseau de 23 000 livres, qui vendait des billets pour environ 250 000 dollars chacun. La société a été sous surveillance en raison de préoccupations concernant la sécurité rapportées dans les médias.

Le MBI comprend de nombreux officiels de la Garde côtière et au moins deux de la National Transportation Safety Board, selon la liste publiée par la Garde côtière. Les témoins attendus comprennent également des officiels réglementaires, des experts en recherche et sauvetage, des spécialistes de l'exploration en profondeur, des ingénieurs de NASA et de Boeing.

Neubauer a souligné que l'objectif principal de l'audience est de "découvrir la vérité derrière l'incident", mais ils sont également responsables d'identifier une éventuelle malversation ou négligence de la part des marins licenciés. Il a ajouté que si un acte criminel est détecté, les informations pertinentes seraient transmises au département de la Justice.

Le Marine Board of Investigation est le plus haut niveau d'enquête de la Garde côtière, a expliqué Neubauer, précisant qu'environ une audience MBI est organisée chaque année. Il a également mentionné que seule une petite fraction des milliers d'enquêtes conduites chaque année atteint ce niveau.

L'audience est prévue pour se tenir à North Charleston, en Caroline du Sud, et devrait durer neuf jours entre lundi et vendredi, le 27 septembre. Les procédures seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Garde côtière.

Une fois l'enquête terminée, la Garde côtière des États-Unis et la National Transportation Safety Board publieront chacune des rapports distincts, a confirmé Neubauer lors de la conférence de presse du dimanche. Il a mis en garde sur le fait que des audiences supplémentaires pourraient être nécessaires et n'a pas fourni de calendrier estimatif pour la conclusion de l'enquête.

