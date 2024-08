- Aujourd'hui, il aurait eu 70 ans: la triste histoire de succès de Stieg Larsson

Un grand éditeur suédois souhaitait publier la série de romans policiers Millennium, mais l'auteur suédois Stieg Larsson (1954-2004) n'a jamais pu voir le succès mondial de ses œuvres, étant décédé le 9 novembre 2004 à l'âge de 50 ans d'une crise cardiaque. En 2009, "Le Monde" a comparé sa renommée posthume à celle de l'acteur hollywoodien Heath Ledger (1979-2008, Le Joker dans "The Dark Knight") et de la star mondiale Michael Jackson (1958-2009).

Selon "Radio et télévision suisse" (RTS), Larsson avait une partenaire à long terme, Eva Gabrielsson (70 ans, mémoires "Il y a des choses que je veux que vous sachiez sur Stieg Larsson et moi"), mais pas d'enfants au moment de son décès. Ainsi, le succès inattendu des histoires du journaliste d'investigation tenace Mikael Blomkvist et de la brillante hackeuse Lisbeth Salander a fait de son frère Joakim et de son père Erland "des multimillionnaires".

Aujourd'hui, jeudi 15 août, le journaliste et écrivain Stieg Larsson aurait fêté ses 70 ans.

La série Millennium - Trois trilogies et plusieurs adaptations

La trilogie Millennium - "La Fille à la dragon tatoué" (2006), "La Fille qui s'amusait avec le feu" (2007) et "La Fille qui craignait les abeilles" (2008) - était initialement prévue pour dix volumes, mais a été publiée à titre posthume et a connu un grand succès sous forme de livres. Les romans policiers ont également été adaptés au cinéma en 2009. Michael Nyqvist (1960-2017, "John Wick") incarnait Blomkvist, et Noomi Rapace (44 ans, "Sherlock Holmes") interprétait Salander. "La Fille à la dragon tatoué" a été refaite en 2011 par le réalisateur américain David Fincher (61 ans, "House of Cards"), avec cette fois Daniel Craig (56 ans, "James Bond") et Rooney Mara (39 ans, "Her") dans les rôles principaux.

Selon "Nordic Crime", Stieg Larsson a laissé "des exposés de romans supplémentaires de la série et un quatrième roman presque achevé". Ses ayants droit n'ont pas voulu que d'autres terminent les œuvres, mais ils ont donné leur accord pour une "suite de la série Millennium sous forme de roman autonome sans utiliser le matériel existant". En plus de la première trilogie, deux autres ont été créées. "La Fille dans la toile d'araignée" (2015), "La Fille qui prenait l'œil pour l'œil" (2017) et "La Fille qui a vécu deux fois" (2019) sont de l'auteur suédois David Lagercrantz (61 ans). Le premier roman de cette série est sorti en 2018 avec Claire Foy (40 ans, "The Crown") en tant que Lisbeth Salander.

Le premier livre du troisième cycle, "La Fille dans les bois" (2023), a été publié par l'auteur suédois primé Karin Smirnoff (59 ans).

Stieg Larsson était politiquement actif

Né dans la ville suédoise du nord de Skelleftehamn chez deux parents adolescents (tous deux 19 ans), Larsson était également très actif sur le plan politique. À partir de 1995, l'auteur de thrillers à venir était le rédacteur en chef d'un magazine anti-fasciste et était considéré comme un expert sur les mouvements d'extrême droite. En 2018, le journal autrichien "Standard" a rapporté sur ses "recherches sensationnelles" sur l'assassinat du Premier ministre social-démocrate suédois Olof Palme (1927-1986).

Conseils de voyage pour les fans de "Millennium"

Non seulement le personnage principal, le journaliste d'investigation Mikael Blomkvist, est censé avoir des traits autobiographiques de son créateur. Les fans de la série policière peuvent également visiter de nombreux endroits décrits dans les livres aujourd'hui en Suède. Au printemps 2024, le "Frankfurter Rundschau" a compilé "Huit endroits que vous connaissez des livres".

Parmi les lieux mentionnés, on trouve l'adresse "Bellmansgatan 1" à Stockholm, où le personnage principal Carl Mikael Blomkvist réside dans un penthouse. Cette adresse est bien réelle. De même, le restaurant "Kvarnen" ("Le Moulin") à "Tjärhovsgatan 4", que Salander et Blomkvist fréquentent souvent, existe également. De plus, le "Kaffebar" à Hornsgatan 78 / Bysistorget 6 est réel et était apparemment le café préféré de Stieg Larsson.

