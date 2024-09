Aujourd'hui est la Journée nationale du fromage: dégustez ces offres alléchantes!

McDonald's, le géant de la restauration rapide, propose des cheeseburgers doubles à 50 cents via son appli, soit environ 45 cents de plus que le prix initial de son classique en 1948. Cette offre s'inscrit dans sa stratégie pour relancer ses ventes, notamment en prolongeant son menu valeur $5 jusqu'en décembre.

La restauration bon marché a souvent été un secteur à faible marge bénéficiaire avec une fidélité client minimale. Pour attirer plus de clients et fidéliser sa clientèle, les chaînes ont commencé à proposer des remises importantes, généralement liées à leurs applis mobiles.

Et McDonald's n'est pas le seul à le faire. Wendy's propose un cheeseburger junior au bacon à un penny jusqu'au 22 septembre, mais seulement si vous achetez autre chose sur son appli. De même, Burger King offre un cheeseburger gratuit pour des achats supérieurs à $1 via son appli.

Même les chaînes plus petites suivent cette tendance. Jack in the Box offre un Jumbo Jack cheeseburger pour un dollar d'achat sur son appli, tandis que Carl's Jr. propose un double cheeseburger à moitié prix sur son appli. White Castle offre une promo "achetez-en un, prenez-en un gratuit" sur ses Cheese Sliders via son appli avec le code "SAYCHEESE".

Smashburger, qui a récemment rénové son logo et sa carte, vend des cheeseburgers à 5 dollars (d'habitude plus de 7 dollars) avec le code “BURGERDAY” sur son appli ou en magasin, et propose même une alternative végétarienne. Et en plus, ils offrent un coupon de 50% de réduction pour n'importe quel burger ou sandwich lors de votre prochaine visite si vous commandez cette offre.

Les burgers chers de McDonald's ont été critiqués et reflètent les prix croissants de la restauration rapide. Joe Erlinger, président de McDonald's USA, a écrit une lettre ouverte sur le site de l'entreprise en mai, soulignant l'importance d'éviter les hausses de prix aléatoires qui nuisent à la réputation de l'entreprise. Il a également souligné que les prix n'ont pas augmenté autant que les gens le pensent.

Cependant, les clients ont commencé à éviter les chaînes de restauration rapide, préférant des établissements de restauration décontractée comme Applebee's et Chili's, que beaucoup croient offrir une meilleure valeur.

Par conséquent, les offres sont actuellement essentielles pour les entreprises de restauration rapide pour attirer les clients et relancer les ventes.

