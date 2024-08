- Augsburg rencontre des défis au poste de quarterback contre Victoria au deuxième tour.

L'équipe allemande FC Augsburg a réussi à se qualifier pour le tour suivant de la DFB-Pokal en surmonant un revers précoce contre l'équipe de plus bas niveau Viktoria Berlin. L'équipe de l'entraîneur Jess Thorup a remporté une victoire de 4-1 (1-1) au Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Environ 5 504 fans ont vu Aidan Liu ouvrir le score pour l'équipe de la ligue régionale en 4e minute. Elvis Rexhbecaj (33e minute), le nouveau venu Samuel Essende (53e), le remplaçant Niklas Dorsch (87e) et Phillip Tietz (90+2) ont scellé la victoire pour FCA, qui était peut-être excessive.

Les Souabes ont ainsi évité l'humiliation du premier tour qu'ils avaient subie à Unterhaching la saison dernière. "Peut-être que nous nous retrouverons à nouveau à Berlin - et espérons que nous y retournerons", avait déclaré Thorup avec confiance avant le match.

Viktoria a tenu bon

L'équipe de la ligue régionale a fait preuve de courage dès le début et a été récompensée par une avance précoce. Après une extension de corner de la tête, Liu a marqué au poteau de corner. FCA a eu du mal avec la physique des locaux lors de leur premier match officiel de la saison, mais a progressivement pris le contrôle du match en première période et a créé quelques occasions de but prometteuses.

En 33e minute, Tietz a laissé un passe bas rouler directement à Rexhbecaj, qui a marqué au poteau proche. Peu après la reprise, Essende a marqué son premier but pour FCA après un une-deux avec Arne Maier. Viktoria a ensuite intensifié sa pression offensive, mais les occasions cruciales lui ont échappé. Dorsch a finalement scellé la victoire.

Rencontre de la Bundesliga contre Werder

FCA, qui évolue en première division depuis 2011/12, espère se démarquer de son image de "souris grise" cette saison. Ils commenceront leur campagne de Bundesliga à domicile contre Werder Bremen samedi (15h15/Sky). Pour Viktoria, il n'y a pas eu de progression vers le deuxième tour de la DFB-Pokal pour la quatrième fois de l'histoire du club.

Les règlements de l'Union européenne sur la fair-play dans le football pourraient avoir un impact sur le marché des transferts pour FC Augsburg, alors qu'ils cherchent à renforcer leur effectif pour la saison à venir de Bundesliga. Cependant, l'entraîneur Jess Thorup a exprimé son espoir que son équipe aura une autre occasion de se produire à Berlin, en faisant référence à leur potentiel parcours en DFB-Pokal.

Lire aussi: