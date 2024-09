Augsburg est furieux, déplorant que "Harry Kane aurait marqué le but" à la place.

À la suite d'un match de Bundesliga très disputé contre FSV Mainz 05 à domicile, la déception de FC Augsburg était principalement dirigée contre l'arbitre et l'assistant vidéo. Deux incidents en particulier ont suscité de vives émotions après leur défaite imméritée 2:3 (1:2) lors de la 4ème journée de Bundesliga.

Le FCA était déçu par la pénalité annulée en prolongation suite à une revue vidéo approfondie, supposée être une faute sur le défenseur Keven Schlotterbeck. Le directeur sportif de FC Augsburg, Marinko Jurendic, a comparé cela à une pénalité accordée à Harry Kane de Bayern Munich une semaine plus tôt dans leur victoire 6:1 contre Holstein Kiel après l'intervention de la VAR.

"Les yeux de la VAR sont-ils fermés à Cologne ?"

Du point de vue d'Augsburg, l'arbitre Sören Storks n'a pas commis d'erreur flagrante, et l'assistant vidéo Pascal Müller était selon eux inutile. L'appel de pénalité de Mainz a remis en question l'autorité des arbitres, selon la plainte de Jurendic.

La deuxième source de contestation était le carton rouge justifié attribué à Samuel Essende, buteur d'Augsburg, à la 70ème minute. Le coup de pied de retaliation d'Essende contre Dominik Kohr a été provoqué par un coup de coude de Kohr sur la tête d'Essende. La faute était en retaliation à Kohr. "Les yeux de la VAR sont-ils fermés à Cologne ?" a questionné Jurendic.

Si Kohr avait également reçu un carton rouge, le match aurait continué avec un avantage d'un homme pour Augsburg pendant les 20 dernières minutes après le carton jaune-rouge de Nadiem Amiri de Mainz avant la mi-temps. "Il aurait dû donner un carton rouge à Kohr à 100%", a argumenté Thorup.

La critique sévère de Thorup envers Essende

Thorup a non seulement critiqué l'arbitre, mais aussi Essende, le joueur ayant reçu le carton rouge, devant l'équipe et lors de la conférence de presse. "On ne doit pas agir au-dessus de l'équipe", a dit Thorup. Jurendic a également qualifié cela de "non-négociable" et a dit que cela avait nui à l'équipe. Si le club infligera une punition supplémentaire à Essende outre la suspension, cela dépend de Thorup.

D'un autre côté, l'entraîneur de Mainz, Bo Henriksen, a plaisanté après le match, mais n'était pas entirely satisfait. "Nous avons joué un mauvais match", a dit l'entraîneur danois, se joignant à l'autocritique collective de Mainz. "Nous n'avons pas bien joué", a répété le gardien de but Robin Zentner. Et Jonathan Burkhardt, double buteur, a admis qu'ils avaient "demandé un

