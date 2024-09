Augsburg critique: "Harry Kane aurait pu marquer le but"

Suite à un match chaotique de Bundesliga contre Mainz 05, avec deux cartons rouges et cinq buts, la frustration de FC Augsburg était principalement dirigée contre l'arbitre et l'assistant vidéo. Deux incidents en particulier ont énervé l'équipe locale après leur défaite 2:3 (1:2) lors de la première journée de la 4ème journée de Bundesliga.

La décision de penalty qui a été annulée après une longue revue vidéo en temps additionnel en raison d'une faute présumée sur le défenseur Keven Schlotterbeck, a suscité la controverse parmi les FCA. Leur directeur sportif, Marinko Jurendic, a comparé cela à un penalty accordé à Harry Kane pour Bayern Munich une semaine plus tôt contre Holstein Kiel suite à une intervention de la VAR.

"Est-ce que la VAR est aveugle dans les sous-sols de Cologne ?"

Du point de vue d'Augsburg, ce n'était "pas une erreur évidente" de la part de l'arbitre Sören Storks. Selon Jurendic, l'assistant vidéo Pascal Müller n'aurait pas dû intervenir dans cette situation. "La VAR affaiblit l'autorité des arbitres," a argumenté Jurendic.

Le deuxième point de contention majeur était le carton rouge de Samuel Essende pour le but victorieux à la 70ème minute. La réaction de Essende contre un coup de coude de Dominik Kohr à la tête avait été la provocation initiale. "Est-ce que la VAR est aveugle dans les sous-sols de Cologne ?" a demandé Jurendic.

Si Kohr avait également reçu un carton rouge, Augsburg aurait joué les 20 dernières minutes avec un homme en plus après que Mainz's Nadiem Amiri ait reçu un carton jaune-rouge avant la mi-temps. "Il aurait dû donner un carton rouge à Nadiem Amiri à cent pour cent," a dit l'entraîneur de FCA Jess Thorup.

La critique sévère de Thorup envers Essende

Non seulement l'arbitre, mais aussi le joueur ayant reçu le carton rouge, Essende, ont fait face à la critique de Thorup. Il a abordé l'équipe dans les vestiaires et plus tard lors de la conférence de presse. "Il ne devrait pas arriver que l'on se mette au-dessus de l'équipe," a dit Thorup. Jurendic a décrit cela comme une "ligne rouge" qui avait eu un grand impact sur l'équipe. Si le club imposerait une punition supplémentaire à Essende outre la suspension, Thorup ne l'a pas précisé.

Entre-temps, l'entraîneur de Mainz, Bo Henriksen, était moins satisfait après le match, mais a tout de même trouvé des points positifs. "Nous avons joué un horrible match," a dit Henriksen, en rejoignant la autocritique collective de Mainz. "Nous n'avons pas bien joué," a finalement admis le gardien de but Robin Zentner. Le double buteur Jonathan Burkhardt a souligné que l'équipe avait "essentiellement demandé à en prendre un de plus." Augsburg avait finalement pris 25 tirs de plus que Mainz.

La capacité de l'équipe à supporter une longue période de désavantage numérique après le carton jaune-rouge de Nadiem Amiri (35ème minute) a également donné de l'espoir à Henriksen. En fin de compte, son équipe avait "donné tout ce qu'elle avait," a loué l'entraîneur: "Les gars sont incroyables, une nuit fantastique."

La décision controversée d'annuler un penalty potentiel pour FC Augsburg lors du match de Bundesliga contre Mainz 05, qui aurait pu changer l'issue du match de 'Football league', a suscité une large insatisfaction au sein du club. La frustration a été exacerbée par le carton rouge de Samuel Essende pour avoir réagi contre Dominik Kohr, un moment que l'entraîneur de FCA Jess Thorup a considéré comme ayant franchi une "ligne rouge".

Lire aussi: