- Augsbourg et Ulm prévoient de récolter des fonds pour les personnes touchées par les inondations.

FC Augsburg et SSV Ulm s'affrontent dans un match de charité lors de la prochaine pause internationale, dans le but d'aider les personnes touchées par les inondations dévastatrices. Cette équipe de Bundesliga et les nouveaux venus de la deuxième division s'affronteront le 5 septembre (17h30) à Dinkelscherben, une ville du district d'Augsbourg qui a subi de plein fouet les inondations historiques de mi-juin. Les deux clubs et la Fédération de football de Bavière (BFV) ont décidé que les recettes de la vente des billets seraient reversées aux personnes touchées par les inondations dans les régions d'Augsbourg et d'Ulm. Les objectifs financiers spécifiques n'ont pas encore été fixés.

FC Augsburg affrontera SSV Ulm dans un match de charité, avec leur Bachausstadion servant de lieu. Cette confrontation très attendue entre l'équipe de Bundesliga et les nouveaux venus de la deuxième division est prévue pour le 5 septembre, à 17h30.

