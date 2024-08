- Augmentation soutenue: Les Témoins de Lego augmentent leurs revenus et leurs marges bénéficiaires

Lego continue de voir une croissance supérieure à 10% de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires, ce qui lui permet d'investir dans des projets garantissant un avenir florissant pour le jeu avec ses produits. La demande croissante pour les produits Lego aux États-Unis et en Europe a permis à Lego, une entreprise danoise de jouets basée à Billund, d'augmenter son chiffre d'affaires de 13% au premier semestre 2024 par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 31 milliards de couronnes danoises (environ 4,15 milliards d'euros). Les ventes aux consommateurs ont augmenté de 14%, tandis que le bénéfnet net a augmenté de 16% pour atteindre 6 milliards de couronnes (environ 800 millions d'euros), soit environ un milliard de plus qu'au premier semestre 2023.

Lego a dépassé ses concurrents dans l'industrie du jouet et augmenté sa part de marché, selon la société. En même temps, le groupe Lego a augmenté ses investissements dans des initiatives stratégiques telles que la durabilité et la numérisation pour encourager la croissance à court et long terme. Le rythme de ces investissements devrait augmenter au deuxième semestre.

Lego a une forte présence dans les zones piétonnes.

"Nous sommes très satisfaits de ces résultats", a déclaré le PDG de Lego, Niels B. Christiansen, à l'agence de presse allemande. Malgré la stagnation du secteur des jouets, le groupe Lego a réussi à maintenir sa part de marché dans le monde entier. "Nous avons une excellente dynamique, et la marque Lego est actuellement très puissante", a-t-il noté. La large gamme de produits Lego continue de captiver différents groupes d'âge et d'intérêts, ce qui entraîne une forte demande sur les marchés cibles.

Selon la société, les séries de produits populaires comprennent Lego Icons, Lego Star Wars, Lego Technic, Lego City et Lego Harry Potter. Pas moins de 300 nouveaux produits ont été ajoutés à la sélection au premier semestre.

Christiansen a également souligné que le nombre croissant de magasins physiques de Lego, actuellement plus de 1 000 dans le monde, est un facteur de succès. Alors que la plupart des autres entreprises ferment leurs magasins et se concentrent davantage sur le commerce en ligne, Lego investit dans les deux et peut ainsi rapprocher l'univers Lego des consommateurs dans les magasins, a expliqué Christiansen. Bien que l'ouverture de tels magasins Lego soit initialement coûteuse, ils fonctionnent efficacement une fois établis.

Christiansen a également mentionné que, après la pandémie de COVID-19, il était étonnant de voir que les gens dans le monde entier voulaient à nouveau faire du shopping en magasin. Au départ, il y avait des spéculations sur le fait que tout allait se déplacer vers le commerce en ligne, mais cette tendance s'est inversée après la pandémie.

L'Allemagne reste un marché important pour Lego. "C'est l'un des marchés clés absolus", a déclaré Christiansen. L'état du marché allemand a été quelque peu volatile au fil du temps, mais en regardant le développement de Lego au cours des cinq dernières années, il est très satisfait.

