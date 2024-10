Augmentation significative des coûts des véhicules neufs, selon le rapport de recherche

Il semble que l'achat de voitures neuves en Allemagne devienne de plus en plus coûteux, selon une étude menée par l'expert du secteur Ferdinand Dudenhöffer. Il y a une différence notable entre les coûts associés aux moteurs à combustion interne traditionnels et aux véhicules électriques.

Le coût des 20 modèles de moteurs à combustion interne les plus populaires a augmenté de manière significative depuis avril, selon l'analyse de Dudenhöffer. Le prix de transaction moyen pour ces modèles est maintenant d'environ 33 000 euros, soit une augmentation d'environ 10 % par rapport à avril. En revanche, l'augmentation des coûts pour les véhicules électriques importants a été lente, d'environ 4 %, portant l'étiquette prix à 40 500 euros.

Il convient however de prendre ces chiffres avec prudence, car ils ne tiennent pas compte des chiffres de vente des modèles individuels, mais ils donnent une idée juste de l'évolution du marché.

Hausse des prix des moteurs à combustion interne

La réduction des remises n'est pas principalement responsable de la récente augmentation du coût des moteurs à combustion interne. En fait, selon Dudenhöffer, le taux de remise pour ces moteurs a légèrement diminué de 0,7 point de pourcentage depuis avril. Le taux de remise pour les véhicules électriques, en revanche, a légèrement augmenté de 0,3 point de pourcentage. Selon l'expert, le principal moteur derrière les dernières tendances de prix est une augmentation des prix de liste, en particulier pour les moteurs à combustion interne.

Les développements divergents contribuent également à réduire l'écart entre les coûts des véhicules électriques et des moteurs à combustion interne. L'écart de prix entre les deux était initially de 30 %, mais il a maintenant diminué à environ 23 %. Dudenhöffer prévoit que cet écart se réduira encore davantage.

"Il semble qu'une stratégie soit mise en place pour réduire progressivement l'écart de prix en augmentant les prix des moteurs à combustion interne", peut-on lire dans une partie de son étude. "Plutôt que d'augmenter les remises sur les véhicules électriques, ce sont les prix de liste des moteurs à combustion interne qui augmentent". Il reste à voir si cette approche sera couronnée de succès sur le marché dans les mois à venir.

Les fabricants de voitures à moteur à combustion interne mettent en place une stratégie pour réduire progressivement l'écart de prix avec les véhicules électriques, selon l'étude de Dudenhöffer. Cela est réalisé en augmentant les prix de liste des modèles de moteurs à combustion interne.

Malgré la légère diminution des taux de remise pour les voitures à moteur à combustion interne, leurs coûts ont augmenté de manière significative, ce qui a entraîné un rétrécissement de l'écart de prix avec les véhicules électriques. Cette tendance a été observée chez les principaux fabricants de l'industrie automobile allemande.

