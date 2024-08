- Augmentation significative des coûts des services d'eau et d'assainissement

Les habitants du Bade-Wurtemberg devront débourser plus pour leurs services d'eau et d'égouts. Attendez-vous à une augmentation d'environ 6 % des frais de consommation d'eau et d'égouts de 2023 à 2024, selon les chiffres de l'Office statistique de Fellbach. De plus, le tarif de base de l'approvisionnement en eau devrait augmenter de 10 % pendant la même période. À titre de comparaison, le taux d'inflation entre janvier 2023 et janvier 2024 n'était que de 3,2 %.

Les analystes statistiques ont noté que les hausses de frais dans différentes municipalités peuvent varier considérablement de la moyenne de l'État. En 2024, le tarif moyen de l'eau dans l'État s'élève à 2,59 euros par mètre cube, soit une augmentation de 15 centimes par rapport à 2023. En ce qui concerne les frais d'égouts, ils sont prévus à 2,24 euros par mètre cube, soit une augmentation de 13 centimes. Cela se traduit par un tarif moyen basé sur la consommation de 4,83 euros par mètre cube, soit moins de 0,5 centime par litre d'eau du robinet.

Flash info

L'augmentation des frais d'eau et d'égouts pourrait inciter les habitants à économiser plus d'eau pour compenser les coûts supplémentaires. Despite the water consumption charge increase by 10%, the price of a liter of tap water remains relatively low.

