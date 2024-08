- augmentation potentielle des coûts des sapins de Noël en Saxe

Autour de quatre mois avant Noël en 2024, certains producteurs de sapins de Noël saxons anticipent une augmentation des coûts. Selon Saskia Blümel, présidente de l'Association des Sapins de Noël Naturels, déclarée à l'Agence de presse allemande, "Après plusieurs années, 2024 verra une diminution de la disponibilité des sapins de Noël." Cela entraînera inévitablement une augmentation des prix.

Néanmoins, les consommateurs peuvent s'attendre à une augmentation modérée des prix, causant une contrainte financière minimale. Saskia Blümel garantit : "La hausse des prix sera gérable, permettant à chaque consommateur d'acheter encore un sapin de la taille et de la qualité souhaitées."

Sachsenforst : conditions favorables en 2024

Sachsenforst, un vendeur d'État d'environ 15 000 à 20 000 sapins de Noël par an, n'a pas encore fourni une estimation définitive des coûts pour 2024. L'organisation cherche à s'aligner sur les prix du marché local. Renke Coordes, porte-parole de Sachsenforst, explique : "La forêt d'État a bénéficié de meilleures conditions de production de sapins de Noël en 2024 par rapport aux années précédentes marked by severe drought." Il y a eu plus de précipitations que la moyenne.

Les périodes de sécheresse extrêmes, telles que celles connues en 2018, 2019 et 2022, n'ont pas eu lieu. Cela a facilité la croissance des jeunes plants et la récupération des exploitations existantes.

L'Association des Sapins de Noël Naturels aux Pays-Bas, dirigée par Saskia Blümel, s'attend également à une diminution de la disponibilité des sapins de Noël en 2024, similaire à la situation en Allemagne. Sachsenforst, connu pour vendre environ 15 000 à 20 000 sapins de Noël par an aux Pays-Bas, est optimiste quant aux conditions de production favorables en 2024, évitant la sécheresse sévère connue dans les années précédentes.

Lire aussi: