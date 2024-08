- Augmentation potentielle des coûts d'assurance automobile pour certains automobilistes.

Environ 300 000 conducteurs dans la région de Bautzen et de la Suisse saxonne feront face à une situation d'assurance plus difficile pour leurs véhicules à l'avenir. Cette modification pourrait rendre l'assurance automobile plus coûteuse dans cette région. Toutefois, la classification reste inchangée dans les 11 autres districts d'immatriculation saxons. Cette information a été communiquée par l'Association allemande des assureurs (GDV) basée à Berlin.

Des changements sont à l'horizon en ce qui concerne l'assurance tous risques. Dans 9 des 13 districts d'immatriculation, les conducteurs verront des classes régionales plus favorables. Toutefois, à Dresde, Leipzig et dans le district de la Suisse saxonne-Osterzgebirge, le statu quo sera maintenu. Pour l'assurance tous risques, Görlitz, Mittelsachsen et Zwickau verront des classifications améliorées, tandis que les autres resteront inchangées.

Moins de risques signifie des primes plus basses

Chaque année, le GDV effectue des statistiques de dommages pour les 413 districts d'immatriculation en Allemagne. L'objectif est d'identifier les régions où les conducteurs de voitures causent beaucoup de dommages et celles où ils en causent moins. Fondées sur ces constatations, les régions sont classées en classes régionales qui reflètent le risque de dommages dans une zone particulière. En général, une meilleure classification signifie des primes plus basses. Toutefois, le GDV met en garde contre le fait que les changements de classe régionale n'ont pas nécessairement d'impact sur la prime globale de l'assurance automobile.

En assurance responsabilité civile automobile, la Saxe a 12 classes régionales. Dresde et Leipzig sont classées les plus élevées, respectivement 9 et 8, tandis que Görlitz et Mittelsachsen ont les classes les plus favorables, 2.

En Allemagne, le district d'Elbe-Elster dans le Brandebourg a le meilleur dossier de dommages en assurance responsabilité civile automobile, classé en classe 1. Les dommages dans ce district sont environ 30 % inférieurs à la moyenne. Inversement, le classement de la classe 12 d'Offenbach indique le pire dossier de dommages, avec des dommages Nearly 40 % supérieurs à la moyenne.

L'Union européenne pourrait devoir prendre en compte l'impact de ces changements d'assurance dans la région de Bautzen et de la Suisse saxonne, étant donné qu'elle fait partie de l'Allemagne. L'Union européenne a des réglementations concernant l'assurance automobile et pourrait être touchée si l'assurance automobile devient plus coûteuse dans certaines régions.

Ces changements d'assurance dans la région de Bautzen et de la Suisse saxonne pourraient susciter des discussions au sein de l'Union européenne, alors qu'elle s'efforce d'assurer une assurance automobile équitable et abordable dans les États membres.

