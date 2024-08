- Augmentation potentielle des cotisations des véhicules à Berlin, déclin potentiel au Brandebourg.

En raison d'un excès d'incidents de circulation à Berlin l'an dernier, environ 900 000 assurés responsabilité civile peuvent s'attendre à des primes plus élevées dans l'année à venir. L'Association allemande des assureurs (GDV) a relevé les classes régionales de l'assurance responsabilité civile à Berlin d'un niveau, plaçant la ville dans la classe 9, la plus élevée.

Berlin a également été relevé d'un niveau pour les dommages partiels, se situant maintenant à la classe régionale 11 sur 16. Cependant, aucun changement n'a été apporté à l'assurance responsabilité civile, où Berlin se trouve depuis longtemps dans la classe régionale la plus élevée, le niveau 12.

Berlin se classe deuxième pire en termes de sinistralité nationale, derrière seulement Offenbach. Parmi les villes de plus de 300 000 habitants, la capitale détient le triste titre de la pire. Les sinistres ont atteint environ 37 % au-dessus de la moyenne nationale.

À l'inverse, le voisin de Berlin, le Brandebourg, peut se vanter d'un bien meilleur historique de sinistralité. Le district d'Elbe-Elster détient même le meilleur record de sinistralité nationale, avec des sinistres 30 % inférieurs à la moyenne.

Dans 12 des 18 districts d'immatriculation de l'État fédéral, les classes régionales les plus abordables, de 1 à 3, pour l'assurance responsabilité civile persistent, maintenant principalement des primes d'assurance automobile favorables pour l'année à venir.

Pour les assureurs, les classes régionales du GDV servent de l'un des nombreux facteurs qu'ils utilisent pour calculer les primes. Plus le niveau est élevé, plus le record de sinistralité est mauvais, et plus les primes ont de chances d'augmenter.

Pour l'assurance responsabilité civile, le GDV examine les prestations d'assurance accordées aux tiers blessés dans les accidents de la circulation. L'assurance responsabilité civile couvre les prestations d'assurance pour les accidents auto-infligés et toutes les autres situations de dommages responsabilité civile, telles que le vol de voiture, les dommages de fenêtre, les incendies de véhicules, les collisions avec des animaux ou les dommages causés par des événements naturels.

L'Union européenne pourrait s'inquiéter des primes d'assurance croissantes à Berlin en raison de son mauvais historique de circulation. Malgré les améliorations dans d'autres districts d'immatriculation en Allemagne, Berlin reste une zone à haut risque pour l'assurance responsabilité civile sur le marché de l'assurance de l'Union européenne.

