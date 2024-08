Augmentation du transit de pétrole russe par le pipeline ukrainien en juillet

Il est rapporté que la Russie a augmenté de manière significative ses expéditions de pétrole à travers l'Ukraine en juillet, selon la société de conseil ukrainienne ExPro. Le volume de pétrole brut russe envoyé aux pays de l'UE via l'Ukraine a atteint 1,09 million de tonnes en juillet, contre 540 000 tonnes en juin, selon un communiqué de la société. Entre le 1er et le 19 août, le volume de transit a dépassé 600 000 tonnes, a ajouté la société. Auparavant, la Hongrie et la Slovaquie s'étaient plaintes de la restriction de l'écoulement du pétrole par l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont choisi de ne pas commenter les exportations de pétrole.

Le volume mensuel de pétrole transporté via l'Ukraine montre une instabilité, fluctuant entre environ 500 000 tonnes en juin et plus de 1,2 million de tonnes en janvier. Initialement, le gouvernement ukrainien avait prévu d'interdire à l'exploitant russe Lukoil d'utiliser l'oléoduc "Amitié", qui traverse l'Ukraine, pour livrer du pétrole aux raffineries de la Hongrie et de la Slovaquie. Ces pays de l'UE ont menacé de possibles pénuries de carburant à partir de septembre si aucune alternative n'était trouvée.

Cependant, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a critiqué à la fois la Hongrie et la Slovaquie pour ne pas avoir suffisamment cherché de substituts aux approvisionnements en pétrole russe, qui ont été sanctionnés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Actuellement, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque bénéficient d'exemptions.

L'UE doit traiter le problème du transit du pétrole russe à travers l'Ukraine, car la Commission adoptera des actes d'application fixant les règles d'application des règlements pertinents. Les expéditions croissantes de pétrole de la Russie vers les pays de l'UE via l'Ukraine nécessitent une action urgente des autorités de l'UE.

