- Augmentation du nombre d'incidents de rougeole en Basse-Saxe: 41 cas signalés en 2023

En Basse-Saxe, on a rapporté 41 cas de rougeole cette année, un chiffre record depuis 2019 (91 cas). Ces informations ont été communiquées par l'Autorité de santé de l'État de Basse-Saxe (NLGA). La plupart de ces cas sont liés à des épidémies familiales et à de plus grandes épidémies de rougeole dans d'autres pays, principalement en Europe de l'Est. Plus de la moitié de ces cas se sont produits en juillet et en août (26).

La rougeole est connue pour son haut niveau de contagion parmi les maladies infectieuses. Pour lutter contre sa propagation, la NLGA souligne l'importance de maintenir un taux de vaccination élevé dans la population et d'identifier rapidement les cas de rougeole.

Le ministre de la Santé de Basse-Saxe, Andreas Philippi, a souligné l'importance de la vaccination obligatoire pour les enfants et le personnel dans les établissements communautaires tels que les jardins d'enfants et les écoles. "Une infection peut entraîner des dommages à long terme au système immunitaire", a déclaré le politique du SPD.

Vaccination obligatoire depuis 2020

La loi sur la protection contre la rougeole a instauré une obligation vaccinale nationale depuis mars 2020. Cette loi exige que tous les enfants fréquentant un jardin d'enfants ou une école aient reçu les vaccinations contre la rougeole recommandées par la Commission permanente de vaccination avant leur inscription.

Les symptômes de la rougeole comprennent de la fièvre, de la toux, des yeux gonflés et l'éruption cutanée caractéristique. Les complications possibles comprennent les infections

