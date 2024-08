- Augmentation du nombre d'expulsions observées au cours des six premiers mois

Expulsions en hausse

Au cours des six premiers mois de 2024, l'Allemagne a expulsé approximativement 9 500 personnes, selon les statistiques du ministère fédéral de l'Intérieur, révélées dans une réponse à une question de la gauche au Bundestag, obtenue par l'agence allemande de presse. Ce chiffre représente une augmentation significative par rapport aux 7 861 expulsions lors de la même période en 2023, et une augmentation importante par rapport au total de 16 430 pour l'année 2023, qui était lui-même plus élevé que les environ 13 000 expulsions en 2022.

Le plus grand groupe de personnes expulsées comptait 915 individus détenteurs de passeports turcs. Suivaient les personnes originaires de Géorgie (839), de Macédoine du Nord (774), d'Afghanistan (675), d'Albanie (586) et de Syrie (534). Les principales destinations pour les expulsions étaient la Géorgie, la Macédoine du Nord, l'Autriche, l'Albanie et la Serbie. L'Allemagne ne procède actuellement pas à des expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan. Suite à l'attaque au couteau contre un officier de police à Mannheim à la fin du mois de mai, des discussions ont eu lieu au sein du gouvernement fédéral concernant la possibilité d'expulser des personnes vers ces pays.

Plus de 3 000 'cas de Dublin'

Les données montrent qu'environ 7 848 des 9 465 personnes expulsées lors des six premiers mois de 2024 l'ont été par avion. Dans un tiers de tous les expulsions (3 043 cas), la procédure dite de 'Dublin' a été utilisée, ce qui signifie que la personne a été renvoyée vers le pays européen responsable de sa procédure d'asile, étant donné qu'il s'agissait du point d'entrée initial. Dans 164 de ces cas, des personnes ont été expulsées en Bulgarie, où l'auteur de l'attaque de Solingen était également censé être transféré.

Au 30 juin 2024, un total de 226 882 personnes étaient soumises à des expulsions en Allemagne. Parmi elles, 182 727 avaient un statut 'toléré', et 44 155 n'en avaient pas. Les personnes ayant un statut 'toléré' sont soumises à des expulsions mais ne peuvent pas l'être en raison de divers motifs tels que le manque de documents d'identification ou la maladie.

Plus de 14 000 expulsions infructueuses

Au cours des six premiers mois de 2024, 14 067 expulsions ont échoué avant la remise à la police fédérale, pour diverses raisons telles que des vols annulés, l'absence de la personne, la maladie ou d'autres problèmes organisationnels. 534 expulsions ont été arrêtées lors ou après la remise à la police fédérale. Les raisons peuvent inclure le refus des compagnies aériennes ou des pilotes de transporter la personne, des 'actions de résistance', des raisons médicales ou des procédures judiciaires en cours.

Clara Bünger, députée de la gauche, a déclaré que les appels à des expulsions plus nombreuses se font souvent entendre, mais que les chiffres ont augmenté régulièrement ces dernières années. 'Suite à l'attaque terroriste de Solingen, il y a à nouveau des appels réflexes à des expulsions plus nombreuses. Il est important de souligner que les expulsions ne sont pas des mesures destinées à prévenir la criminalité. Elles ne feront pas obstacle à l'islamisme.' Elle a appelé à des stratégies concrètes de prévention de la criminalité et de travail social avec les jeunes.

Face à l'augmentation des expulsions, l'Allemagne fait face à des débats sur la possibilité d'expulser des personnes vers l'Afghanistan et la Syrie, bien qu'elle ne le fasse pas actuellement en raison de préoccupations pour la sécurité. Les tentatives d'expulsion infructueuses lors des six premiers mois de 2024 se sont élevées à 14 067, mettant en évidence la complexité et les défis associés aux procédures d'expulsion.

