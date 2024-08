- Augmentation du nombre d'étudiants en Rhénanie-Palatinat

Pour environ 41 250 élèves de première année, garçons et filles compris, la nouvelle année scolaire commence dans le Land de Rhénanie-Palatinat la semaine prochaine. Cela représente une augmentation de plus de 260 enfants par rapport à l'année précédente et le nombre le plus élevé d'élèves de première année en près de deux décennies, selon le ministère de l'Éducation qui a communiqué ces prévisions à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur à Mayence.

La population étudiante totale dans le Land de Rhénanie-Palatinat devrait également augmenter au cours de l'année scolaire 2024/25 qui commence le lundi prochain : avec 547 900 enfants et jeunes adultes, le nombre a augmenté de plus de 10 000. Le ministère reveals that this consists of 437,500 students in regular education schools, with 162,600 in primary schools and 110,400 in vocational schools.

Among these figures, around 11,800 students of Ukrainian descent and around 11,200 children and young adults of diverse non-German nationalities have joined since the start of the Ukraine war in February 2022, as per the Ministry of Education.

Programme Startchancen dans 200 écoles

"Nous sommes conscients que les défis dans les écoles s'intensifient et que le monde est en constante évolution", a déclaré la ministre de l'Éducation Stefanie Hubig (SPD). "C'est pourquoi nous sommes soulagés qu'en dépit de tous les obstacles, il y aura des conditions d'enseignement propices." Le programme Startchancen aidera 200 écoles à soutenir les élèves ayant des parcours difficiles. "Ce programme représente l'équité éducative, qui est une priorité pour nous."

Le programme Startchancen est financé conjointement par les gouvernements fédéral et régional. Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, environ 100 millions d'euros sont alloués chaque année pour les dix prochaines années. Les écoles peuvent utiliser ce financement, entre autres, pour renforcer les compétences, les équipes multiprofessionnelles et les espaces d'apprentissage plus adaptés.

Aider les enfants vulnérables

"Nous mettons en place des mesures supplémentaires dans les écoles primaires pour aider les enfants ayant besoin d'un soutien supplémentaire", a déclaré la ministre. Des tests de langue précoce, plus de cours d'allemand, la lecture quotidienne et plus de travail social à l'école amélioreront les compétences de base. "Nous nous concentrons particulièrement sur ces sujets lors de la nouvelle année scolaire car ils constituent la base de tout le parcours éducatif."

L'annonce du ministère de l'Éducation met en évidence l'augmentation du nombre d'élèves de première année, soulignant l'importance de l'éducation dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Avec le programme Startchancen, 200 écoles recevront un financement pour aider les élèves ayant des parcours difficiles, favorisant l'équité éducative.

