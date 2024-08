- Augmentation du nombre d'emplois dans le secteur de la défense du Nord

L'année dernière, le secteur de la défense dans le Schleswig-Holstein a employé un record de 8 346 individus. Cette nouvelle a été annoncée par Dieter Hanel, responsable du groupe de travail sur la technologie de défense dans le Schleswig-Holstein, lors d'une présentation à Kiel. Le rapport annuel de 2024, incluant les chiffres de 2023, a également été publié. Selon Hanel, la figure actuelle de l'emploi représente une augmentation de 9 % par rapport à 2022 et de 70 % depuis 2010.

Toutefois, la croissance de l'emploi dans différents domaines du secteur de la défense a varié considérablement en 2022. Par exemple, l'industrie des systèmes terrestres a connu une croissance de 14 %, tandis que la construction navale a connu une hausse de 6 %. De plus, Hanel a noté que le secteur de la défense à Kiel a un impact économique significatif, avec une augmentation de 14 % de l'emploi par rapport à 2022, ce qui représente environ 6 200 employés.

Le chiffre d'affaires estimé pour le secteur de la défense en 2023 se situe entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Cette croissance économique positive est principalement attribuable au conflit en Ukraine et aux contrats à long terme, une partie importante desquels sont internationaux. Le fonds spécial de 100 milliards d'euros pour les forces armées allemandes (Bundeswehr) a eu un impact minimal.

L'Allemagne atteindra l'objectif de dépenses de défense de 2 % de NATO en 2024

En 2024, selon les données de l'OTAN, les dépenses de défense de l'Allemagne représenteront 2,12 % de son PIB, ce qui marque la première fois depuis 2014 que l'objectif de 2 % sera atteint. Cependant, l'Allemagne se classe au 15e rang parmi les pays de l'OTAN en termes de dépenses de défense.

Simultanément, la Bundeswehr continue de faire face à des pénuries d'équipement importantes nécessaires pour la transition vers la défense territoriale ou d'alliance, ou pour les déploiements mondiaux. De plus, le budget et le fonds spécial alloués à la défense à court terme ne seront pas suffisants pour combler ce fossé à long terme.

Zones d'intervention politique

Malgré la croissance économique positive, le secteur de la défense plaide en faveur d'une intervention politique dans plusieurs domaines. Par exemple, le groupe de travail sur la technologie de défense suggère une refonte complète du système d'approvisionnement de la Bundeswehr, y compris des appels d'offres simplifiés et des processus accélérés. De plus, les règles d'approvisionnement de l'UE et les exigences de certification devraient être harmonisées.

De plus, les réglementations qui évaluent les entreprises sur la base de critères de durabilité devraient être abolies. Ces réglementations qualifient la défense et l'industrie de la défense de "non durables" et "socialement nuisibles", ce qui rend difficile pour les entreprises d'obtenir un financement sur les marchés financiers. "En traitant ces zones identifiées d'intervention politique, la technologie de défense continuera à contribuer de manière significative à la sécurité de notre nation et de nos alliés à l'avenir", a déclaré Hanel.

