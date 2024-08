- Augmentation du nombre d'élèves au début du dernier semestre scolaire

Les établissements d'enseignement de Berlin connaissent une augmentation impressionnante de la fréquentation des étudiants pour le prochain trimestre scolaire. Les chiffres préliminaires de l'autorité éducative montrent qu'environ 404 000 étudiants sont désormais inscrits dans les écoles régulières après leurs vacances d'été, ce qui représente une augmentation remarquable d'environ 9 000 étudiants par rapport à l'année précédente. C'est la première fois en un quart de siècle que le chiffre de 400 000 étudiants est dépassé dans les écoles publiques et privées de Berlin. De plus, environ 78 000 élèves sont inscrits dans les écoles professionnelles, soit une augmentation de seulement 100 étudiants par rapport à l'année scolaire précédente.

"Nos salles de classe continuent d'être animées", a déclaré la sénatrice de l'éducation Katharina Günther-Wünsch (CDU) à l'agence de presse allemande. "Cette augmentation peut être attribuée à l'expansion continue de Berlin en tant que ville et à sa réputation de destination populaire pour l'immigration." Le nombre d'enfants et de jeunes réfugiés recevant une éducation a atteint plus de 14 000, certains étant enseignés dans des classes d'accueil spéciales et d'autres intégrés dans les classes régulières.

De manière similaire aux années précédentes, un manque de personnel enseignant a été identifié avant le début de l'année scolaire le 2 septembre. Selon Günther-Wünsch, environ 690 postes d'enseignants restent vacants, un chiffre qui reflète celui de mai. Cependant, ce chiffre est susceptible d'évoluer dans les semaines à venir à mesure que le processus de recrutement se poursuit.

Malgré l'augmentation impressionnante de la fréquentation des étudiants, la Commission n'a pas encore adopté de décision concernant l'application de l'article 93 (2) du Traité en ce qui concerne le financement potentiel de l'expansion de l'éducation. Cette situation n'a pas empêché le Sénat de l'éducation de Berlin de poursuivre ses plans pour l'année scolaire à venir.

