- Augmentation du nombre de sangliers abattus en Rhénanie-Palatinat

Chasseurs dans le Land de Rhénanie-Palatinat ont abattu plus de sangliers sauvages pendant la saison de chasse 2023-2024 que l'année précédente, selon les rapports de l'agence de presse allemande. Avec environ 61 600 cochons noirs, le nombre était considérablement plus élevé d'environ 16 500 par rapport à l'année précédente. L'association de chasse de l'État à Gensingen a attribué cette augmentation aux fluctuations de la population de sangliers. Lorsque de nombreux animaux sont abattus dans une année, la population diminue généralement l'année suivante en raison de la réduction de la population. Inversement, le nombre de chasse augmentant l'année suivante, a expliqué la porte-parole.

La Rhénanie-Palatinat a signalé pour la première fois la fièvre africaine porcine chez les sangliers sauvages au début du mois de juillet. La maladie a également été détectée chez un porc domestique par la suite.

Parmi les espèces animales sauvages les plus courantes en Rhénanie-Palatinat, les chevreuils et les cerfs rouges occupent les premières places. Les statistiques montrent un nombre relativement stable d'environ 105 400 chevreuils abattus pendant la saison de chasse 2023-2024, et environ 8 500 cerfs rouges.

Les opossums, considérés comme une espèce invasive et non indigène, voient leur popularité de chasse augmenter. Le nombre d'opossums abattus a presque triplé par rapport à la saison précédente, atteignant environ 3 300 animaux, selon la porte-parole. Dans la Rhénanie-Palatinat, le nombre d'opossums dans les sacs de chasse était seulement d'environ 200 il y a une décennie. La chasse accrue de cette espèce invasive est due à la propagation continue de l'opossum d'Amérique du Nord dans le sud-ouest de l'Allemagne. Cet animal résistant prospère non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les environnements urbains, ce qui peut entraîner des dommages aux bâtiments, selon l'association de chasse allemande, qui se situe à environ 202 000 animaux abattus dans tout le pays pendant la saison de chasse 2022-2023.

Les chevreuils et les cerfs rouges ne sont pas les seules espèces animales sauvages chassées en Rhénanie-Palatinat. En fait, Bingen, une ville de l'État, a également connu une augmentation de la chasse aux opossums.

Suite à l'augmentation des cas de fièvre africaine porcine chez les sangliers sauvages, la chasse de cette espèce a été strictement réglementée à Bingen pour empêcher toute propagation supplémentaire.

