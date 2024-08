- Augmentation du chômage en Rhénanie-Palatinat - La DGB plaide pour une intervention

Au cours des trois derniers mois, le chômage dans le Rhénanie-Palatinat a connu une augmentation. En août, on estime qu'environ 125 800 personnes, hommes et femmes confondus, étaient sans emploi, soit une augmentation de 3 400 par rapport au mois précédent, selon la branche régionale de l'Agence fédérale allemande pour l'emploi basée à Sarrebruck. Cela a entraîné un taux de chômage de 5,5 % en août, en hausse par rapport aux 5,4 % du mois précédent et aux 5,1 % d'août de l'année précédente. Les données sont valables jusqu'au 14 août.

Selon Heidrun Schulz, directrice de la direction régionale Rhineland-Palatinat-Sarre, le nombre de postes signalés aux agences pour l'emploi et aux centres pour l'emploi a diminué d'environ 12 % par rapport à juillet au cours des quatre dernières semaines. L'agence a également signalé une baisse de 26,4 % par rapport à l'année précédente.

7 400 opportunités de formation professionnelle encore vacantes

Environ 9 000 personnes se sont inscrites comme chômeuses en août, soit une diminution de 9 % par rapport à quatre semaines plus tôt. Toutefois, le nombre de personnes ayant retrouvé un emploi après une période de chômage a également connu une baisse significative, d'environ 6 100, soit environ un sixième de moins qu'en juillet.

Au total, 36 500 postes vacants ont été enregistrés, soit une diminution de 400 par rapport au mois précédent et plus de 12 % par rapport à l'année précédente. Selon l'agence, le travail temporaire avait le plus de postes vacants avec 6 830, suivi de 4 850 dans le commerce de détail et de 4 280 dans les soins de santé et sociaux.

En ce qui concerne le marché de la formation professionnelle, il y a actuellement 4 000 jeunes personnes à la recherche de stages, avec 7 400 postes de formation vacants encore à pourvoir. Cela signifie qu'il y a 54 jeunes personnes sans stage pour chaque centaine de postes d'apprentissage non pourvus. "Même maintenant, les jeunes ont encore de bonnes chances sur le marché de la formation", a souligné Schulz de la direction régionale. "Il n'est Certainly not too late."

Le DGB appelle à l'aide de l'État pour les entreprises

"Le marché du travail est sous pression", a commenté Susanne Wingertszahn, présidente de l'association régionale DGB, sur l'évolution de la situation. La situation difficile dans certains secteurs industriels commence à affecter le marché du travail. Cela concerne en particulier les secteurs de la métallurgie, du verre, des plastiques et de la chimie, où l'on observe une baisse du nombre d'employés. Selon le syndicat, les prix de l'énergie sont la principale cause de cette situation, et les entreprises énergivores doivent être spécifiquement soutenues par l'État, tant sur le plan politique que financier.

"Le gouvernement de l'État continue de soutenir les employés et les personnes en marge du marché du travail lors des transitions, car les changements d'environnement professionnel peuvent souvent être source de peur et d'incertitude", a assuré le ministre-président Alexander Schweitzer (SPD). "Nous prenons cela très au sérieux." Le gouvernement de l'État a fait référence à de nombreux programmes de financement et projets, ainsi qu'au travail de l'agence de transformation avec des offres de coaching.

Lire aussi: