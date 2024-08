- Augmentation des vols de métaux dans les cimetières dans certaines régions

Des objets décoratifs tels que des bibelots, des pots de fleurs, des figurines - l'essentiel est qu'ils soient fabriqués en métaux tels que le cuivre ou le bronze - ne sont pas seulement ciblés sur les chantiers de construction ou les voies ferrées, mais aussi dérobés dans les cimetières en quantités importantes. Récemment, une importante figure de la Madone en bronze a été dérobée à Emerkingen (district d'Alb-Donau), une sculpture de cheval en bronze a été volée à Ochsenhausen (district de Biberach) quelques semaines plus tôt, et à Sandhausen (district de Rhein-Neckar), des voleurs ont dérobé des décorations funéraires en bronze de 60 tombes. Des incidents similaires ont eu lieu à Achern (district d'Ortenau), où près de 40 objets en cuivre ont été dérobés des tombes à la fin août. La police estime les dommages à plusieurs chiffres. Bretten dans le district de Karlsruhe a également été le théâtre d'un vol de décorations funéraires à grande échelle en août, laissant un porte-parole remarker que c'était "quelque chose qu'on n'avait jamais vu à Bretten auparavant".

Des pertes financières importantes

Des incidents similaires ont eu lieu dans la région de Kraichgau, où des plaques en bronze de nombreux tombes du guerre ont été dérobées mi-août. Un représentant a déclaré que ces plaques coûtaient environ 13 000 euros à installer en 2006, et d'autres décorations funéraires en bronze ont été volées en même temps. Les pertes totales se sont élevées à environ 18 000 euros. Les cimetières de Heidelberg ont connu une situation similaire, avec des objets de valeur tels que des vases, des statues, des croix et des lumières d'une valeur d'environ 50 000 euros dérobés en juin. D'autres États sont également dans le collimateur de ces criminels - par exemple, à Düsseldorf, onze figures en bronze monumentales ont été dérobées mi-août, avec des coûts estimés à six chiffres.

Des vols en vagues

Ces vols ont tendance à se produire par vagues, a noté Tobias Pehle, directeur général du Kuratorium Immaterielles Erbe Friedhofskultur. "C'est une réalité qui se produit depuis plusieurs années". Des bandes bien organisées mènent ces opérations, les planifiant et les exécutant souvent comme une mission militaire. Les voleurs ciblent uniquement les matériaux - fer, acier, cuivre, bronze, selon Pehle. Pour les victimes, ces incidents peuvent causer de la détresse et de la colère. "En substance, toutes les tombes sont les salons des ancêtres décédés, et puis elles sont cambriolées, vandalisées et volées".

Un taux de récupération faible

Malheureusement, il n'y a pas de comptage exact de ces vols de cimetières car ces crimes ne sont pas enregistrés séparément. Selon les statistiques du bureau de police criminelle de l'État, il y a eu un nombre constant de cas pendant environ cinq ans. En 2023, 402 vols ont été documentés, comparativement à 416 dans l'année précédente. Le taux de récupération est relativement faible.

Les quartiers généraux de police dans différentes régions ont des expériences différentes avec ces incidents. Par exemple, le quartier général de police de Mannheim a rapporté environ 80 cas l'année dernière et 47 l'année précédente. Tandis que le quartier général de police d'Ulm a enregistré 42 vols l'année dernière, Significativement plus que l'année précédente (28), le quartier général de police d'Offenburg a rapporté des chiffres à

