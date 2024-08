- Augmentation des tentatives de vol chez les personnes handicapées mentales, selon un spécialiste

Spécialistes tirent la sonnette d'alarme quant aux risques accrus de vol à l'étalage liés aux caisses automatiques en magasin. "Plus de marchandises sont dérobées dans ces établissements. Les détaillants perdent jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires en raison des caisses automatiques, ce qui est une somme importante et considérablement plus élevé qu'avec les caisses traditionnelles", a déclaré le professeur Stephan Rüschen, expert en grande distribution à l'Université Dual de Bade-Wurtemberg à Heilbronn. Cependant, le risque varie considérablement selon l'emplacement, les centres urbains enregistrant un taux de vol plus élevé que les zones rurales. Rüschen attribue cette tendance aux entretiens avec les détaillants et les autres acteurs du secteur.

Malgré le risque accru de vol à l'étalage, Rüschen est confiant que le commerce de détail continuera à s'appuyer davantage sur les caisses automatiques. "Le secteur de la vente au détail est sous-employé partout. De plus, les clients réclament et apprécient désormais ce service en raison de leur réticence à faire la queue", a-t-il déclaré.

Rüschen a également mis en évidence plusieurs mesures proactives pour lutter contre le risque élevé de vol à l'étalage. Il a cité, par exemple, la surveillance par le personnel de sécurité de la zone de caisses automatiques et les barrières de sortie qui ne se déverrouillent qu'après le scan du ticket de caisse. Il est également possible, grâce à la vidéosurveillance, de détecter si les clients ne scannent pas les articles ou fournissent de fausses informations sur le poids ou la sélection de fruits. Le secteur de la vente au détail est incité à renforcer davantage la prévention et la détection du vol, selon Rüschen.

Les statistiques de la police allemande sur la criminalité reveal a surge in shoplifting incidents in stores lately. Rüschen attributes this to factors such as soaring inflation, pricing increases, and decreasing buying power, rather than the surging number of self-service checkouts where customers scan their buys.

In his research at the Dual University of Baden-Württemberg in Heilbronn, Professor Rüschen collaborated with retailers and industry insiders to gather data on shoplifting trends. Despite the higher shoplifting risk in urban centers like Heilbronn, retailers are increasingly relying on self-service checkouts due to customer demand and staffing shortages.

