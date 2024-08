- Augmentation des recettes fiscales pour les zones urbaines et les collectivités locales dans le Massachusetts (MV)

En Mecklenburg-Vorpommern, les recettes des zones urbaines et des municipalités ont explosé grâce aux taxes foncières et commerciales. Selon l'Office d'État pour l'Administration Intérieure, les recettes ont augmenté de 31,3 millions d'euros pour atteindre un total de 936,9 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 3,5% par rapport à 2022. Les taxes foncières et commerciales sont des générateurs de revenus essentiels pour les municipalités.

La taxe commerciale a contribué massivement à hauteur de 723,2 millions d'euros aux caisses publiques - une augmentation de 3,9% par rapport à l'année précédente. Pour soulager leurs difficultés financières, 119 des 726 municipalités ont augmenté leur taux de taxe commerciale en 2023. Le taux moyen s'est élevé à 397%.

Le taux moyen pour la taxe foncière était de 447%, avec des recettes en hausse de 2% pour atteindre 195,4 millions d'euros. La taxe foncière est prélevée sur les propriétés résidentielles et commerciales et joue un rôle crucial dans le calcul de la taxe foncière pour les villes et les municipalités.

Le taux le plus élevé a été fixé par la municipalité de Wackerow dans le district de Vorpommern-Greifswald à un impressionnant 700%. Les factures de taxe foncière incombent aux propriétaires de biens, mais les obligations peuvent être transférées aux locataires ou aux occupants.

L'augmentation des recettes de taxes foncières et commerciales a considérablement renforcé les recettes fiscales de Mecklenburg-Vorpommern, contribuant à un total de 936,9 millions d'euros en 2023. En raison de l'augmentation des recettes fiscales, certaines municipalités ont décidé d'augmenter leurs taux de taxe commerciale pour soulager leurs difficultés financières.

