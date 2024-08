Augmentation des prix: en août, le taux d'inflation a atteint 1,9%.

Le mois dernier a connu une légère baisse des prix, avec une diminution de 0.1%. La principale raison de cette réduction de l'inflation est une baisse significative des prix de l'énergie de 5.1%, par rapport à la même période de l'année précédente. En juillet, les prix de l'énergie avaient chuté à -1.7%.

Les données préliminaires montrent que les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 1.5%, poursuivant leur tendance à la hausse à un rythme inférieur à la normale. Cependant, la hausse des prix était moins importante que le mois précédent, à 1.3%. À l'inverse, les prix des services ont connu une hausse considérable. Le taux d'inflation est resté stable à 3.9% depuis mai.

Christoph Swonke, représentant de la DZ Bank, attribue la réduction de l'inflation principalement à la baisse temporaire des prix de l'énergie. Swonke estime que les préoccupations actuelles concernant la récession aux États-Unis et la baisse du prix du pétrole sont exagérées, indiquant une possible augmentation du prix du pétrole à long terme. De plus, Swonke a mis en évidence la "hausse constante" des prix des services.

Sebastian Dullien, directeur scientifique de l'Institut pour la macroéconomie et la recherche conjoncturelle de la Fondation Hans-Böckler, est optimiste quant à la défaite de l'inflation en Allemagne. Selon Dullien, l'Allemagne a atteint pour la première fois depuis le début de l'inflation élevée en 2021 l'objectif d'inflation de la Banque centrale européenne. Dullien continue de plaider en faveur d'une réduction du taux directeur de la BCE en septembre.

Carsten Brzeski, analyste d'ING, estime que les conditions pour un assouplissement de la politique monétaire de la BCE sont largement en place. Toutefois, Brzeski s'inquiète de la possibilité d'une remontée de l'inflation à court terme. "Les données salariales publiées aujourd'hui sont une source d'inquiétude", a-t-il déclaré, citant les chiffres de l'Office fédéral de la statistique concernant une cinquièmeQuarter consécutif de croissance des salaires réels.

Les salaires réels ont augmenté de 5.4% par rapport à la même période de l'année précédente. Les prix à la consommation ont augmenté de 2.3% au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une augmentation des salaires réels de 3.1%. Brzeski a également mis en évidence les négociations salariales à venir et les fortes demandes des syndicats. Il suggère que ces salaires en hausse pourraient alimenter une pression inflationniste supplémentaire.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) a célébré ces deux développements, exprimant sa satisfaction en déclarant : "Les gens ont maintenant plus d'argent dans leur portefeuille. L'inflation diminue, les salaires réels augmentent pour la cinquième fois consécutive." Scholz a exprimé son intention de continuer à travailler dans cette direction positive.

